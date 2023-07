“Me quiero ir”: la desesperada súplica de Darío Lezcano tras no ser considerado por Gustavo Quinteros

Para nadie es un misterio que Darío Lezcano vive un momento complicado en Colo Colo. Ya sea por problemas físicos o roces con Gustavo Quinteros que lo han marginado de los partidos, el delantero paraguayo no ha logrado ser la carta goleadora que el Cacique esperaba tener.

Ya en su momento Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, señaló que el propio entrenador albo había pedido la salida del atacante debido a que “encontraba que no estaba en condiciones de rendir al cien por ciento de lo que él esperaba (...), pero Lezcano se comprometió a rendir al máximo posible”.

Sin embargo, lo concreto es que el jugador de 33 años ya tenía en mente una salida, pero no estaba de acuerdo con la propuesta ofrecida por el club, que pretendía pagarle lo correspondiente hasta fin de año, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2024.

Pero tras conversar su situación con Quinteros, el delantero volvió a ser considerado, disputando unos minutos en el triunfo sobre O’Higgins por la fecha 17 del Campeonato Nacional; no obstante, tras ese duelo volvió al banco e incluso en los últimos dos encuentros -frente a Ñublense y Huachipato- ni siquiera fue parte de la convocatoria.

Y ahora el divorcio parece ser total, luego que en la previa del partido ante los acereros en el Estadio Monumental, el estratega del Cacique volviera a la carga contra el guaraní.

A propósito de la partida de Juan Martín Lucero, el adiestrador señaló que “el reemplazante no llegó a su nivel, no pudo. Entonces ahí a lo mejor tuvimos esa falta de gol que Lucero nos dio el año pasado, pero ya está”, disparó.

“Venir a Colo Colo no es fácil; no cualquiera viene, juega y la rompe. No es así. Muchos han llegado bien desde otros equipos y aquí les cuesta. Aquí hay competencia, dos o tres jugadores de un buen nivel para jugar”, agregó Quinteros.

Esta situación ha hecho que Lezcano definitivamente quiera salir de Macul debido a las escasas oportunidades y a las diferencias con el cuerpo técnico.

“Ayer (viernes) hablé con Daniel Morón. Yo me quiero ir. Gustavo Quinteros me dijo que no me va a tener en cuenta”, señaló Lezcano sobre sus deseos de partir.

En ese sentido, en medio de los rumores acerca de su futuro, surgió la posibilidad de fichar por Emelec de Ecuador, cuadro que habría manifestado su interés por contar con él.

“Como hoy hay partido, creo que mañana me darán una respuesta. Veremos qué pasa. Estamos negociando para ver la posibilidad de que me dejen ir, porque yo quiero jugar”, recalcó el futbolista.

Por último, Lezcano aprovechó de desmentir a Gustavo Quinteros, replicando al director técnico sobre que no se encontraba en condiciones: “Él me dice que supuestamente todavía no estoy bien físicamente, pero eso no es cierto”, manifestó el paraguayo.