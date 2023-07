Cobresal y la UC reparten puntos en el debut de Nicolás Núñez en la banca cruzada

Pudo ser para cualquiera. Mineros y cruzados protagonizaron un atractivo partido en El Salvador. En el debut de Nicolás Núñez en el banquillo del cuadro de la franja, Cobresal y Universidad Católica igualaron 2-2.

El duelo estuvo marcado por el estreno del técnico de 38 años. Eso sí, tuvo una jornada agridulce, pues solo pudo rescatar un empate ante el puntero del fútbol nacional, que mantiene su invicto como local.

El cotejo fue convulsionado, tal como han sido las últimas semanas del cuadro precordillerano. El lapso inicial estuvo marcado por la superioridad del conjunto nortino. Cobresal adelantó sus líneas y presionó alto, complicando a la zaga cruzada. Hubo méritos para quebrar la paridad. Tendrían ocasiones, pero no lograrían batir a Nicolás Peranic. De hecho, la opción más clara llegaría tras un error de este. Los mineros le cerraron las opciones de pase y Leonardo Valencia lo apuró, recuperando el balón. Cuando parecía llegar el primero, Branco Ampuero sacó el peligro dos veces desde la línea, con un pelotazo en el pecho incluido.

El cuadro de las Condes, en tanto, no lo pasó bien. No pudieron gestionar la posesión y no generaron. No hubo claridad desde mitad de cancha en adelante y, salvo por individualidades o centros que tenían como destino a Zampedri, no se aproximaron al arco local.

No obstante, tendrían un cierre inmejorable. Marcaron la apertura de la cuenta en su única oportunidad clara. En el tercer minuto de descuento, Alexander Aravena realizó una diagonal y Cristián Cuevas lo habilitó desde larga distancia. Gran pase, pero mejor control del atacante, que con un sutil toque durmió la pelota y definió de empeine. Un golazo que les permitió irse al descanso en ventaja.

Intensa segunda mitad

Cobresal arrancó con todo el complemento y se inclinó contra el arco cruzado en busca del empate. Incluso, a dos minutos de iniciar, un remate de Valencia se estrelló en el vertical derecho de Peranic. El meta también tuvo un rol clave al detener un par de llegadas más.

La UC se asentó con el pasar de los minutos, sin embargo, llegaría el empate justo tras fallar una ocasión clara. Aravena aprovechó dos errores defensivos y quedó mano a mano con Leandro Requena. Superó al arquero y habilitó a Zampedri, quien falló con el arco a su disposición. Guillermo Pacheco sacó el gol de la línea, en una acción que terminaría siendo trascendental. En la siguiente jugada, Cristhofer Mesías (57′) marcó con un zurdazo de fuera del área. Otro golazo.

Seis minutos después vino un nuevo descuento. Una gran jugada fue finalizada por Gastón Lezcano, quien envió un potente remate al travesaño. En el rebote, esta vez con su pie menos hábil, sacó un tiro que se incrustó en el ángulo.

El empate llegaría desde la pena máxima. Fernando Vejar cobró una sutil falta de Mesías sobre Aravena, desatando los reclamos de los jugadores de Cobresal. En el 71′, Zampedri, que debió repetir su lanzamiento por invasión, marcó el empate de penal. En el cierre, un posible penal sobre el capitán cruzado pudo desequilibrar la balanza, no obstante, fue desestimado. Ambas escuadras no lograron hacerse más daño y pactarían el empate.

Ficha del partido

Cobresal (2): L. Requena; G. Pacheco, D. Céspedes, F. Alarcón, M. Jorquera; A. Camargo, C. Mesías ( 82′, W. Rueda), L. Valencia (90+3′, N. Sepúlveda); F. García, C. Waterman y B. Osses (46′, G. Lezcano). DT: G. Huerta.

U. Católica (2): N. Peranic; B. Nieto, B. Ampuero, G. Kagelmacher, A. Parot (73′, E. Mena); B. Rovira, I. Saavedra; C. Montes (65′, G. Tapia), A. Aravena, C. Cuevas; y F. Zampedri. DT: N. Núñez.

Goles: 0-1, 45+3′′, Aravena, tras pase de Cuevas; 1-1, 57′, Mesías, con un remate de fuera del área; 2-1, 63′, Lezcano, con un tiro al ángulo; 2-2, 73′, Zampedri, de penal.

Árbitro: F. Vejar. Amonestó a Jorquera, Waterman (CSL); Cuevas, Nieto, Parot y Montes (UC).

Estadio El Cobre. Asistieron 1496 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.