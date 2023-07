La FIFA pasa la cuenta: Loreto Toloza es borrada del Mundial Femenino

Se rompe la terna de árbitras nacionales en el Mundial Femenino. Justo después de la sanción sobre Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, esta última no aparece en la nómina de juezas que estarán en el choque entre Sudáfrica e Italia, donde si impartirán justicia sus compañeras María Carvajal y Leslie Vásquez. Fueron castigadas con 40 fechas las involucradas en el complot contra Julio Bascuñán. De momento, habían alcanzado a dirigir en conjunto el partido entre Francia y Jamaica.

Hace algunos días, El Deportivo dio a conocer que la convivencia entre las silbantes generaba tensión en Australia y Nueva Zelanda, donde está llevando a cabo la cita planetaria. Pese a estar juntas en la comisión nacional y participar de los mismos encuentros, la comunicación entre Toloza y Vásquez era nula. Ahora la histórica sentencia que dictaminó el Tribunal de Disciplina salpica en la carrera internacional de la jueza de línea.

Las árbitras del duelo entre Sudáfrica e Italia.

De acuerdo a la investigación que se realizó, las dos implicadas reconocieron ante el oficial de cumplimiento de la ANFP que redactaron en conjunto el correo masivo que aludía a Bascuñán y Vásquez, que fue enviado el 17 de mayo desde la cafetería Starbucks del Portal Ñuñoa. En las declaraciones, Toloza intentaba desmarcarse de Nahuelcoy. “En cuanto a la motivación para su actuar, doña Loreto Toloza suscribió que todo fue tramado por Cindy Nahuelcoy y que participó por solidarizar con ella, luego que le contó que Julio estaba vinculado con Leslie y que por ese motivo Cindy no va a ir al Mundial Femenino”, establece la sentencia.

Bascuñán sale al paso

Este domingo, La Tercera publicó una entrevista con Julio Bascuñán, quien expuso su sorpresa por la situación vivida. “Jamás me esperé algo así de compañeros, con los que estuvimos ligados durante tanto tiempo. Sabía que era una mentira, una mentira absoluta. Lo que pedí fue que se investigara; lo hice expresamente, para poder limpiar mi nombre y llegar hasta las últimas”, señaló el encargado del VAR en la Comisión de Árbitros.

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza recibieron un duro castigo. Fotos: AgenciaUNO

En esa línea, el exárbitro enfatizó en que todo lo que se dijo en el correo difundido es falso, tal como lo dictaminó el Tribunal. “(Vásquez) No tiene más designaciones. Durante este periodo, las designaciones las hace la comisión y, principalmente, Roberto Tobar. Nosotros no tenemos injerencia dentro de las designaciones. Está todo escrito dentro del fallo, sobre cómo se estipulan y desarrollan las designaciones. Tratamos de ser súper equitativos”, explicó.

Además, descartó represalias para las dos árbitras castigadas luego de que se cumpla su sanción de 40 partidos. “Yo soy profesional, siempre lo he sido. Y vamos a seguir siéndolo. Por causas personales no podemos detener algo o detener a alguien. No es mi estilo, como te dije. No voy a utilizar nada para dañar a alguien más”, dijo.