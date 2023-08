Guardiola cuestiona las nuevas reglas del fútbol inglés: “Si añaden tiempo cada vez que hay un gol, mañana a las 9 sigo jugando”

El Manchester City perdió en su estreno oficial de la temporada. El equipo dirigido por Pep Guardiola cayó en penales en la final de la Community Shield y se quedó sin opciones de obtener el sextete. El conjunto de Mikel Arteta, en tanto, acabó con una racha de ocho encuentros seguidos cayendo ante los Citizens y alcanzaron su decimoséptima Supercopa Inglesa.

Los Sky Blues parecían encaminar su victoria gracias a la anotación de Cole Palmer. Sin embargo, un agónico gol de Leandro Trossard (101′), tras un rebote en Akanji, le permitió a los Gunners llevar el encuentro hasta la definición desde la pena máxima.

La anotación del belga llegó en el undécimo minuto de descuento, hecho que molestó ampliamente a Guardiola. En principio se añadieron ocho minutos, pero un choque en los descuentos entre Kyle Walker y Thomas Partey provocó más adición, llegando incluso a los 13 minutos.

En ese sentido, hace unos días se dieron a conocer algunos cambios en reglamento del fútbol inglés. Estos velarán por el cumplimiento total de los minutos, lo que significará tiempos de adición similares a lo ocurrido en el Mundial de Qatar. En detalle, en la Premier League solo se registra el cumplimiento efectivo de juego de 55 minutos de los 90 totales. La cantidad disminuye si se baja de categorías, ya que la Championship alcanza los 52, la League One los 50 y la League Two solamente llega a 48.

La queja de Guardiola

En conferencia de prensa, Guardiola no dudó en felicitar a los Gunners e incluso reconocer su superioridad durante algunos pasajes del duelo: “Enhorabuena al Arsenal, hemos estado cerca. En los últimos 15-20 minutos de la primera parte fueron mejores. En la segunda parte estuvimos mucho, mucho mejor. Jugamos una segunda parte realmente buena”, señaló el español.

No obstante, el técnico mostró su descontento por la medida tomada con respecto al tiempo: “Tenemos que acostumbrarnos (al tiempo añadido). Tenía la sensación de que no pasó mucho para alargar ocho minutos. Es una buena pregunta para la directiva internacional y para toda la gente porque no consultan a los entrenadores, no consultan a los jugadores cuál es su opinión. Vas ahí y tienes que aceptarlo, tienes que hacerlo”, indicó.

“Ahora los partidos serán de 100 minutos, eso seguro. Imagínense si añaden tiempo cada vez que marcas un gol en un partido que va 4-3, mañana, a las 9 de la mañana, ¡estoy aquí jugando todavía!”, comentó Guardiola, con un notorio tono de broma. “¡No me pregunten mi opinión!”, sentenció.