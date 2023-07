Adiós a un campeón del mundo: David Silva prepara su retiro del fútbol tras sufrir una grave lesión

David Silva no podrá seguir jugando. Según lo consignado por los medios españoles, el ex Manchester City habría decidido colgar los botines tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo obliga a ausentarse por toda la temporada. El mediocampista milita en la Real Sociedad desde el 2020.

A sus 37 años, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 se ve obligado a retirarse. Solo hace algunos meses había declarado que tenía intenciones de seguir en el fútbol por un largo tiempo. “Mientras la cabeza me lo siga pidiendo, a no ser que tenga una lesión grave, me encuentro fuerte”, señalaba en marzo de este año. Su plan se ve truncado en medio de la pretemporada con el ex cuadro de Claudio Bravo.

La situación que aqueja al mediocampista se agravó durante las últimas jornadas. El formado en el Valencia tenía una molestia en el ligamento. La situación se agravó en una jugada fortuita en una de las prácticas de la escuadra dirigida por Imanol Alguacil.

David Silva disputa una pelota con Sergio Busquets. Foto: AP/Joan Monfort

Lleno de éxitos

El nacido en Gran Canaria formó parte de los éxitos conseguidos por la selección española durante 2008 y 2012. Sin ser parte del Real Madrid o el Barcelona, se hizo de un espacio en las nóminas de Vicente del Bosque. El buen nivel exhibido en Valencia lo llevó a fichar por el Manchester City en 2010, cuando las inversiones de Khaldoon Al Mubarak recién llegaban al cuadro británico.

Con la institución ciudadana, el hispano vivió sus mejores años a nivel de clubes. Se mantuvo por una década en Inglaterra y sumó 14 títulos. Además, posee dos Copas del Rey, una con el equipo blanquinegro y la otra con la Real Sociedad. En Mánchester fue dirigido por Manuel Pellegrini. Juntos ganaron la Premier League de la temporada 2013-14. También alcanzó a compartir camarín con Claudio Bravo.

De acuerdo a lo señalado por Marca, el anuncio oficial del retiro del mediocampista debería llegar durante las próximas horas. Se trata de una nueva retirada de uno de los futbolistas que ganara el trofeo planetario en el Mundial africano.