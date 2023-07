Sampaoli rompe el silencio: el técnico se refiere por primera vez a las fuertes críticas de Arturo Vidal

Jorge Sampaoli sale del paso. El entrenador del Flamengo ha sido el blanco de los dardos lanzados por Arturo Vidal en sus últimas intervenciones. El volante se reencontró con el técnico que lo llevó a su mejor nivel en la Roja y esperaba tomar protagonismo en Río de Janeiro. Pero pasó todo lo contrario. Con el casildense, el de San Joaquín perdió terreno y estuvo casi un mes sin jugar.

Esa situación lo llevó a chocar con el estratega. Cuando permanecía en el Mengao, el mediocampista evitaba referirse al técnico. “De lo único que no quiero hablar es de eso, no me interesa hablar con él. No lo digo en mal sentido. Lo que vivimos antes fuimos felices, pero ahora es el entrenador y no me aprovecho de eso”, dijo el futbolista a radio ADN, el pasado 4 de julio, cuando le consultaron por su situación en el Fla.

Sampaoli y Arturo Vidal, cuando el argentino entrenaba a la Roja.

Sin embargo, rompió el silencio tras concretar su partida del elenco más grande de Brasil. Luego de debutar en el Athletico Paranaense, no dudo en disparar contra Sampaoli. “Siempre estuve preparado para jugar, solamente que me tocó un perdedor de entrenador, alguien que no sabe apreciar a sus jugadores”, lanzo, conversando con la televisión al borde de la cancha.

Solo instantes después, insistió. “Ahora me di cuenta de lo que mucha gente me decía de quién era, nunca hice caso. Comprendí la persona que es, del entrenador que es. La verdad me siento feliz de ya no estar con él”, dijo, ahora en conferencia de prensa.

El argentino desoye. Pese a que se lanzó en su contra, Sampaoli prefiere bajarle el perfil a las declaraciones. “Tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi equipo dé lo mejor”, inicia explicando, en alusión a la suplencia que terminó sacando a Vidal de su escuadra.

Luego es más directo, pero prefiere no responder en malos términos. “Si Arturo habla u otra persona habla de él, mi percepción y forma de pensar sobre Vidal no va a cambiar nunca. Soy una persona que no habla de lo que hablan los demás”, asevera el ex DT de la Roja.