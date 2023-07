El millonario ranking de sueldos que lidera Lionel Messi en la MLS

Lionel Messi causa sensación en Estados Unidos. El astro argentino tuvo su debut en el Inter Miami. En su primer partido, dejó la rúbrica instalada de inmediato. Un gol al cuarto minuto de adición frente a Cruz Azul desató la locura en Florida. Incluso, el llanto en David Beckham, uno de los hombres claves en el arribo del transandino al elenco norteamericano.

Los motivos del transandino para cruzar el charco y desembarcar en América del Norte son muchos. Ha dicho no quiere dejar de competir. Pero también es evidente que busca tener una vida más tranquila que en Europa. De hecho, es un aspecto que no oculta. “Me voy para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad”, señalaba al momento de anunciar su decisión.

Lionel Messi celebra su primer gol en el Inter Miami. Foto: Major League Soccer vía USA TODAY Sports

Sin embargo, hay otro elemento que juega un rol importante: el económico. Messi ha dicho que no lo mueve el dinero. Pero no deja de ser el futbolista mejor pagado de la MLS. Los méritos que tiene para ello son evidentes, claro está. Según lo expuesto por el periódico español AS, el rosarino cobra US$ 40 millones por temporada.

Pero además recibe otros ingresos. Como consignó El Deportivo hace algunos meses, el ex Barcelona ganará un porcentaje por las que se obtengan de las suscripciones al MLS Pass y de las ganancias de Adidas.

Los mejores pagados

El sueldo de Lionel Messi es considerablemente más alto que quienes le siguen en el listado de mejores pagados. En el top 5 del ranking aparecen solo futbolistas con pasado en Europa. El segundo es Lorenzo Insigne. El italiano, del Toronto FC, recibe 14 millones de dólares al mes. Detrás aparecen Xherdan Shaquiri, Javier Hernández y Héctor Herrera.

En el Inter Miami, el segundo salario más alto lo recibe Josef Martínez. El venezolano llegó este año a la institución, luego de cinco años en el Atlanta United. El seleccionado llanero percibe 4 millones de dólares por año.