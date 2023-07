El duro análisis de Jorge Valdivia tras la humillación de Colo Colo: “Se perdió ante un equipo incompetente; los hinchas de América no entienden lo que están viendo”

En Colo Colo siguen los coletazos por la caída frente a América Mineiro. La escuadra que dirige Gustavo Quinteros cayó humillada (5-1) frente al colista del Brasileirao y quedó eliminada de la Copa Sudamericana. Un duro golpe para el Cacique, que se ilusionaba con la idea de seguir avanzando en el certamen continental.

Lo cierto es que la derrota caló hondo entre los hinchas y ex futbolistas que defendieron la camiseta del cuadro de Macul. No solo por las burlas que se tomaron las redes sociales. Jorge Valdivia, el retirado futbolista del Cacique, que conoce el fútbol brasileño por su paso por Palmeiras, realizó una fuerta crítica al elenco que juega en el Monumental.

“Colo Colo está perdiendo con un equipo…no quiero decir la palabra…opaco…incompetente, eso es el América MG” dijo el Mago en su rol de panelista de ADN. Luego, el ex 10 apuntó a Gustavo Quinteros. “Él se cuida cuando dice ‘es un equipo peligroso’. Pero no. No es así. No somos nosotros quienes lo decimos. En Brasil también lo están diciendo. No entienden esto que está pasando”, agregó.

“No somos nosotros quienes lo decimos. En Brasil también lo están diciendo: esto no lo entienden. Los hinchas de América de Brasil no entienden lo que están viendo. No es que este equipo va a tener 20 mil o 30 mil hinchas en el estadio. Es esto y no hay más, para que vea la realidad”, complementó.

Cabe recordar que tras el encuentro se produjeron una serie de declaraciones cruzadas que alteraron aún más la interna de un plantel que sintió el golpe. El defensor Maximiliano Falcón cuestionó el esquema planteado por el DT, quien dispuso una línea de tres que terminaba con cinco defensores.

“Entramos dormidos, esa es la verdad. La línea de tres nos costó mucho. Si entrábamos con línea de cuatro y hacíamos lo mismo que en allá en Chile, capaz que cambiaba, pero ellos nos hicieron los tres goles y no estuvimos firmes desde el inicio y nos costó el partido”, dijo.

Casi 30 minutos después, en conferencia de prensa, Gustavo Quinteros realizó sus descargos contra el plantel. “Defensivamente fuimos un desastre. Me da vergüenza que el equipo defienda así. No marcamos en el área, no logramos los rebotes y esto pasó después de varos partidos. Pero este fue muy malo y como entrenador me da vergüenza que hayamos funcionado así”, dijo el estratega.

“Sabemos que no estamos preparados para esta clase de torneos y que pelearemos con todo el campeonato nacional. Pero debemos reconocer que no estamos para esta clase de partidos internacionales”, cerró el DT.