Revisa la ola de burlas que dejó la humillante goleada del colista del Brasileirao ante Colo Colo

Lo abultada de la derrota de Colo Colo ante América Mineiro por Copa Sudamericana provocó que las redes sociales explotaran con burlas sobre el desempeño de los albos. Memes y vídeos fueron la tónica en las horas posteriores a la eliminación del campeón del fútbol chileno.

Los cibernautas apuntaron principalmente a Gustavo Quinteros, quien con su apuesta de cinco defensas prácticamente entregó la clasificación, ya que fue evidente que los jugadores no pudieron adaptarse al esquema propuesto por el entrenador argentino.

Además, los memes también estuvieron enfocados en los problemas que ha tenido Colo Colo para poder superar las rondas de eliminación en copas internacionales, recordando las eliminaciones de Libertadores y esta de Copa Sudamericana.

Todo esto sucede horas después de la eliminación por 5-1 ante América Mineiro en Brasil. Partido que podría poner en jaque la relación entre el DT y los jugadores, ya que las declaraciones fueron totalmente opuestas una vez terminado el encuentro.

“La línea de tres nos costó mucho. Si entrábamos con línea de cuatro y hacíamos lo mismo que en allá en Chile, capaz que cambiaba, pero ellos nos hicieron los tres goles y no estuvimos firmes desde el inicio y nos costó el partido”, lanzó el defensa Maximiliano Falcón.

Por su parte, Quinteros respondió con dureza en conferencia de prensa. “Defensivamente fuimos un desastre. Me da vergüenza que el equipo defienda así. No marcamos en el área, no logramos los rebotes y esto pasó después de varos partidos. Pero este fue muy malo y como entrenador me da vergüenza que hayamos funcionado así”, acusó.