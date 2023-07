Gustavo Quinteros, durísimo contra el plantel de Colo Colo: “No estamos preparados para esta clase de torneos, me da vergüenza como entrenador”

La conferencia de Gustavo Quinteros tras caer goleado por América Mineiro fue bastante inusual. El técnico de los albos jamás realizó una autocrítica por el fallido experimento de la línea de cinco en la defensa y usó varias veces la palabra “vergüenza” para apuntar a sus jugadores.

El hombre que tiene contrato hasta fin de año con los albos y que desde Macul informan que no está convencido de continuar, ya había disparado contra los jugadores. Pero nunca lo había hecho de esta manera.

“Defensivamente fuimos un desastre. Me da vergüenza que el equipo defienda así. No marcamos en el área, no logramos los rebotes y esto pasó después de varos partidos. Pero este fue muy malo y como entrenador me da vergüenza que hayamos funcionado así”, sentencia el adiestrador.

Luego agrega que “cuando esperas que jugaremos en el mejor nivel, no lo podemos hacer. Es algo a mejorar. Es una deuda que tenemos pendiente y que tenemos todos: dirigentes, jugadores y nosotros. Pero debemos cambiar este comportamiento deportivo cuando hay que definir una llave internacional”.

Pero Quinteros no paró ahí. El argentino nacionalizado boliviano sostiene que “jugamos un partido muy por debajo de las actuaciones anteriores, incluido la Libertadores. Fuimos a jugar con Boca en La Bombonera y jugamos mucho mejor. Fuimos a Colombia y Venezuela y pudimos sacar algo más que el empate. Defensivamente fuimos un desastre y no lo hicimos bien. Ofensivamente hemos creado para hacer un gol más... Me hago responsable de la vergüenza, pero no tuvimos el carácter para defender una ventaja y defender en duelo individuales y ahora hay que dar vuelta la pagina”.

Acto seguido, el estratega concluye que “sabemos que no estamos preparados para esta clase de torneos y que pelearemos con todo el campeonato nacional. Pero debemos reconocer que no estamos para esta clase de partidos internacionales”.

Siguen las malas: suspendido por tres fechas

Finalmente, y cuándo Quinteros aún no salía del estadio recibió otra mala noticia: fue suspendido por tres fechas en el Campeonato Chileno por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. La sanción llega después del lapidario informe del juez Araos, quién lo expulsa en el partido que le ganan a O’Higgins, y sostiene que “luego de exhibirle la tarjeta roja, el señor Gustavo Quinteros reacciona en mi contra y me grita a viva voz ‘ándate a la concha de tu madre’”.

Cabe recordar que el actual campeón del fútbol chileno marcha sexto en la Tabla de Posiciones con un partido menos, lleva 26 unidades y está a seis puntos del líder Cobresal, por lo que los próximos encuentros serán vitales: contra Ñublense en Chillán (domingo, 15 horas), contra Huachipato en el Monumental y contra Everton en Viña del Mar. ¿Se pierde Quinteros el Superclásico? No, por que se jugará en la vigésimo tercera fecha el primer fin de semana de septiembre.