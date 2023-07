La confesión de Pablo Solari: “Cuando llegué a River jugaba a la pelota no más, no era muy profesional”

Pablo Solari sigue celebrando en River Plate. El delantero argentino ha sido una pieza clave en la obtención del título para el elenco Millonario que se concretó el pasado fin de semana con una contundente victoria sobre Estudiantes de La Plata.

En medio de los festejos, el exdelantero de Colo Colo se refirió a lo que significó conseguir este título con el que se siente profundamente identificado.

“Cumplí el sueño de salir campeón con este club y espero que sea el primer título de muchos. Era algo que anhelaba de chiquito, que siempre soñé y no pensé ni en mis mejores sueños lo que viví”, expresó Solari en diálogo con ESPN.

“Todo lo que vivo acá es un increíble. Soy hincha y es de los más grandes de América. Jugar octavos de Libertadores por primera vez, ser campeón del fútbol argentino. Pero voy paso a paso como te enseñan los más grandes”, agregó.

También se refirió a cómo fue el paso de estar compitiendo en la liga chilena de la mano del Cacique antes de vestir la camiseta albirroja. “Apenas llegué a River no era muy profesional, era alguien que jugaba a la pelota. Aprendí a comer, supe del entrenamiento en casa, aprendí, mejoré un montón, me siento mucho mejor y más cómodo con mi cuerpo. Cuando arrancas no le das importancia, yo le pedí un consejo a los referentes porque no me sentía pleno y eso me dio herramientas que antes no tenía”, confesó.

“Estar en un club como River exige mucho, te exige vivir para el club y lo tienes que entender de esa manera. Son intensidades altas y tienes que estar a la altura porque sino no lo aguantas”, complementó.

También dio cuenta de su evolución en el equipo tras la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Martín Demichelis como DT. “No sé de qué juego. Antes era extremo derecho neto, podía cambiar de izquierdo, pero lo hacía mejor así. Cuando vine a River Marcelo me puso al lado del 9 de doble punta y encontré la manera, me gustó. Marcelo y Martín me ayudaron mucho a saber cómo manejarme”, explicó.

Por último, se refirió a las oportunidades en las que no le ha tocado sumar minutos. “Siempre quiero lo mejor para el equipo, me toque jugar o no, siempre estoy a disposición del cuerpo técnico y mis compañeros. Cuando estás en River sabes que compites con jugadores de gran nivel, uno siempre quiere jugar pero entiende cuando no le toca”.

“Hay que estar preparado para entrar. Martín siempre me transmitió tranquilidad y me supo manejar, como también mis compañeros, porque no eran fáciles las cosas extrafutbolísticas que estaba viviendo. Estoy consciente de dónde estoy, tengo una competencia muy sana con mis compañeros que son grandes jugadores y personas. Estaba tranquilo de titular o de suplente”, complementó.

Cabe recordar que Pablo Solari se consagró como héroe de Colo Colo en el partido de promoción contra Universidad de Concepción que les permitió a los albos mantener la categoría en el duelo que se disputó en Talca.

Tras ello, Solari se transformó en uno de los jugadores clave del equipo en la temporada siguiente. Sumando todas las competencias, el argentino disputó 71 partidos con la camiseta alba y marcó 16 goles, lo que le permitió dar el gran salto a River Plate.