El lamento de Nicolás Jarry tras Santiago 2023: “Me da tristeza no haber podido formar parte del evento”

Nicolás Jarry (19°) aterriza en Chile. Luego de finalizar su gran temporada el tenista nacional retorna al país y se refiere a lo que fue el año 2023 en lo deportivo. “Mejoré de la cabeza. He hecho un crecimiento muy bueno en lo personal. La suma de todos esos aspectos me han llevado a ganar buenos partidos. Eso es lo principal del salto que di este año”, señaló.

El deportista se hace presente en Huechuraba para dar a conocer un nuevo auspicio. En ese contexto dialoga con los medios y da las claves de su alza. “Hubo muchos partidos en primeras rondas donde jugando mal logré ganar. Eso es positivo y me lo dio el ranking que tengo hoy en día”, propone.

También se refiere a los desafíos de realizar el circuito en familia. Contrario a lo que hacen otros tenistas, Jarry recorre el mundo acompañado. “Con mi esposa siempre hablamos de como nos sentimos. Estoy siempre atento a lo que necesita Laura, es la cabeza de todo esto. En los viajes intento ayudar con los bolsos y los niños van viendo videos en YouTube, generalmente cosas educativas. Ellos están acostumbrados a los vuelos”, indicó.

Un alza exponencial

Con el puesto 19 alcanzado en el ranking ATP, el Príncipe se posiciona como el número 1 a nivel sudamericano. Un gran logro al que, sin embargo, le resta valor. “Es lindo, pero no me cambia nada. A medida que uno gana partidos se hace reconocido. Hay que acostumbrarse. Lo que debo hacer es usar todo esto como algo positivo”, declaró.

A quienes si les da un peso importante es a su equipo de trabajo. “Este año ha sido increíble, se han dado muchos cambios positivos. He disfrutado todo, han sido muy pocos los momentos negativos. Tengo un muy buen staff detrás mío. Confío mucho en ellos por las herramientas que me dan para afrontar cada momento”, aseguró.

De cara a los desafíos que se le vienen a la primera raqueta nacional, Jarry no quiere perder el foco. “Debo seguir haciendo lo mismo. Afrontar con fuerza los momentos complejos y estar balanceado. No tengo ningún motivo para salir de este camino. Los torneos difíciles los jugaré constantemente y es un gran desafío. Debo hacer una gran pretemporada”, responde ante la consulta de El Deportivo.

Finalmente, el santiaguino se refiere a su ausencia en Santiago 2023, algo que no pudo evitar, según explica. “Cuando terminé la temporada y llegué a Chile, me dio tristeza no ser parte de no ser parte de un evento tan grande y que resultó tan bien. Hubo record de asistencia. No haber sido parte de eso no es algo lindo, pero no tenía la posibilidad. Son los sacrificios que uno debe hacer”, son sus palabras.

“Tenemos un amor por el deporte muy poco explotado. Ojalá sea un punto de partida. La gente debe darse cuenta de lo importante que es”, cierra.