El Lyon de Tiane Endler vence al Arsenal y queda a un paso de clasificar en la Champions femenina

En el objetivo de avanzar en la Liga de Campeones femenina, el Olympique de Lyon tenía la misión de sacar puntos en Londres. Por la quinta jornada de la fase de grupos, las campeonas vigentes visitaron al Arsenal y, en el mismísimo Emirates Stadium, donde juega el primer equipo masculino de los Gunners, se impusieron por 1-0. Christiane Endler fue la portera titular de las francesas.

El duelo podía perfectamente considerarse como una oportunidad de revancha para el OL, ya que en el inicio del certamen cayeron 5-1 con las inglesas, jugando como local. Después del tropezón del inicio, el elenco que dirige Sonia Bompastor empezó a levantar y a meterse en la pelea por la clasificación, en la que hay tres equipos para dos cupos. Además del Lyon, están en la pugna el Arsenal y la Juventus.

Había una chance de que Endler y compañía aseguraran su paso a los cuartos de final. La fórmula era ganar en Inglaterra y que la Juve no superara al Zúrich de Suiza, el otro club del grupo C. En primer turno, las italianas golearon por 5-0, con lo cual la eventual certificación en la siguiente ronda debía esperar. Sin embargo, una victoria sobre las londinenses era igualmente relevante para depender de sí mismas.

Con una cuota de fortuna, toda vez que era el equipo local el que manejó el balón en la mayoría del tiempo, el Olympique de Lyon encontró la apertura de la cuenta. En el primer minuto añadido del lapso inicial, una mala salida de la portera Manuela Zinsberger termina con un desvío de la volante Frida Maanum, que introduce la pelota en su propia portería. Autogol para el 1-0 visitante.

En el frío de Inglaterra (en Europa están entrando en el invierno y se notaba la nieve en algunos sectores del estadio), el Lyon estaba sacando un gran resultado. Como era de esperarse, el Arsenal fue a buscar la igualdad en el complemento, sin embargo no se generó muchas ocasiones de gol. Un remate bajo de Katie McCabe encontró con la segura reacción de Endler.

El Arsenal no encontró una fórmula clara para entrar en el área de la capitana de la selección nacional. Además de la intervención antes mencionada, no tuvo una exigencia mayor. Hasta los 90′. Luego de un córner, muy tapada, la ex PSG se estiró y desvió un balón bajo que pudo ser el empate. El duelo fue totalmente diferente al que jugaron en Francia, cuando las ingleses le pasaron por arriba a las francesas, que en esa ocasión tuvieron una jornada para el olvido.

Gracias a la victoria de este jueves, el Olympique de Lyon alcanza al Arsenal en el liderato del grupo C con 10 puntos en cinco partidos. Las inglesas aparecen como primeras al tener mejor diferencia de gol (+6 contra +4). En el tercer puesto está la Juventus, con ocho unidades. Últimas y eliminadas están las suizas del Zúrich, sin puntaje.

La fase grupal de la Champions femenina finaliza, para el OL, el próximo 21 de diciembre, cuando reciba a la Juventus. Un punto más es suficiente para pasar a los cuartos de final.