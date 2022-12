Desde Edson Puch hasta Lionel Messi: las numerosas polémicas de Wilton Sampaio, el árbitro que sacó de quicio a Francia e Inglaterra en el Mundial

Francia superó a Inglaterra y avanzó a las semifinales de Qatar 2022. En un intenso encuentro, los galos se impusieron por 2-1 y apuntan alto, pues van con todo por el bicampeonato del mundo. Mientras en les bleus todo es fiesta, en el plantel de los Tres Leones abunda la decepción. Los ingleses confiaban en una generación marcada por la mezcla entre juventud y experiencia para dejar atrás el estigma sobre su desempeño en los torneos internacionales, y así conseguir su segundo Mundial.

Tras el duelo disputado en el Al Bayt, dos jugadores mostraron su descontento con el arbitraje de Wilton Sampaio. Tanto Jude Bellingham como Harry Maguire apuntaron contra la terna brasileña y aseguraron que no tenían el nivel para dirigir un partido de tal magnitud e importancia.

“Cualquiera puede tener un mal partido, jugadores y árbitros. Creo que hoy no estaba donde debería haber estado en cuanto al nivel para un partido como éste. Hay más factores por los que perdimos. Desde luego, no le estoy echando toda la culpa a él, porque fuimos nosotros los que jugamos el partido. Pero no creo que haya estado a su nivel esta noche”, sostuvo el volante en conversación con ITV.

No obstante, el jugador de 19 años no se quedó ahí y cuestionó la excesiva permisividad del colegiado: “Creo que hubo algunas faltas en el área en la primera parte. Somos letales en las jugadas de balón detenido, y creo que cualquiera de ellas puede marcar la diferencia”.

En tanto, en diálogo con BBC Sports, el experimentado zaguero mostró su descontento con el brasileño, aunque señaló que no prefería no ser tan eufórico en sus cuestionamientos porque podía ser multado: “Desde el minuto uno, hubo cinco o seis faltas y ni una tarjeta amarilla. Es una falta en el primer gol, que precede a la de Bukayo”.

“No puedo entrar a explicar lo mala que fue su actuación. No quiero extenderme demasiado porque acabarán multándome. Pero aunque las grandes decisiones fueron erróneas, nunca nos dio nada. Durante todo el partido estuvo muy mal”, sentenció el defensor.

Jude Bellingham reclama efusivamente un cobro de Wilton Sampaio. Foto: REUTERS/Dylan Martinez

¿Quién es?

Wilton Sampaio, de 39 años, es Oriundo de Teresina Goiás. El colegiado hizo su debut como profesional en el Brasileirao, en 2009. Cuatro años después se convirtió en juez FIFA y desde entonces ha sido protagonista en diversos escenarios. En sus espaldas tiene encuentros de Eliminatorias, Copa Libertadores y Copas América. Incluso, fue designado para dirigir la semifinal del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Kashima Antlers, en 2018.

A pesar de sus pergaminos, el árbitro brasileño se ha visto envuelto en una serie de polémicas durante su carrera. El momento más controversial ocurrió el año pasado tras la victoria por la cuenta mínima de Argentina sobre Perú. Posterior al encuentro de Eliminatorias, el capitán y estrella de los transandinos, Lionel Messi, cuestionó el desempeño del colegiado a través de sus redes sociales.

“Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno, tres puntos importantes que nos acercan al objetivo”, aseguró en ese momento la Pulga, quien ha tenido múltiples encontrones con Sampaio.

El astro del Paris Saint-Germain se había quejado anteriormente del juez, quien en ese entonces dirigió por quinta vez a la Albiceleste. En la Copa América de 2021, Sampaio arbitró los cuartos de final entre argentinos y ecuatorianos. Después de la victoria transandina por 3-0, Messi se quejó, asegurando que “el partido se enredo. El árbitro hizo que sea de esa manera”.

Pero esa no es la única historia que tiene con el capitán argentino. En 2016, Messi supuestamente insultó al juez en un duelo disputado en el Estadio Monumental ante la Roja. El atacante fue suspendido por cuatro fechas, pero tras una apelación de la AFA, la sanción fue desestimada.

Messi y Sampaio en un duelo entre Argentina y Perú.

Puch arremete contra el juez

Una nueva controversia se suma a la lista. En 2021, Universidad Católica venció por la cuenta mínima a Argentinos Juniors en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cruzados tomaron ventaja luego de una temprana expulsión de Gabriel Hauche.

A pesar de la superioridad numérica desde minuto 28, recién en el 74′ lograron la apertura de la cuenta gracias un tanto de Fernando Zampedri. El, en ese entonces, tricampeón del balompié nacional fue el claro dominador del encuentro hasta la expulsión de Edson Puch.

El atacante chileno recibió una segunda tarjeta amarilla tras una impetuosa discusión con un futbolista rival ante la mirada de Sampaio. A falta de diez minutos por cumplir el tiempo reglamentario, los argentinos arremetieron sobre el arco cruzado, pero no lograron la igualdad.

Posterior al duelo, el iquiqueño apuntó directamente contra el brasileño en su cuenta de Twitter: “Las dos tarjetas fueron invento del árbitro (...) En la primera amarilla me paro frente al balón para que no juegue rápido y me agarra del cuello, le saco la mano y me saca tarjeta”.