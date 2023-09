El Villarreal no despega: pierde como local con pocos minutos para Ben Brereton

La temporada 2023-2024 no está siendo demasiado alegre para el Villarreal. Los resultados no se están dando y ya tiene a cuestas un cambio de entrenador. Con la llegada de Pacheta por Quique Setién, el Submarino Amarillo no despega. Este miércoles, jugando como local en el Estadio de la Cerámica, los castellonenses perdieron por 2-1 con el Girona, en partido correspondiente a la séptima fecha de la liga española. Ben Brereton tuvo pocos minutos en el campo.

Sin Gerard Moreno, la delantera del Villarreal tuvo al noruego Alexander Sorloth junto a Alejandro Baena. El seleccionado chileno debió esperar su oportunidad en el banco de suplentes. Al frente no estaba cualquier rival. Los catalanes son la gran sorpresa del campeonato hispano. De hecho, hasta el inicio de la jornada de mitad de semana, eran líderes junto al Barcelona.

Las principales acciones del encuentro se dieron en el segundo tiempo. En los 49′, el cuadro amarillo abrió la cuenta con un penal ejecutado por Dani Parejo. La visita terminó remontando el marcador. En los 56′, Artem Dovbyk convirtió el 1-1. Y luego, en los 61′, el Girona puso el segundo tanto a través de Eric García. El golero Jorgensen no tuvo nada que hacer.

La opción para Brereton recién llegó en los 78 minutos, aspirando a una igualdad que no llegó. El ex Blackburn Rovers reemplazó a José Luis Morales y fue amonestado en el tiempo añadido.

En los 12 minutos y fracción en los que estuvo en la cancha, no pudo hacer mucho. Las estadísticas de SofaScore indican que Brereton Díaz tuvo un tiro fuera, 11 toques, ganó sus dos duelos a ras de campo y sumó el 67% de sus pases acertados. Hasta la fecha, el chileno-inglés no ha podido afianzarse en la oncena de los amarillos. Sólo en LaLiga, ha sido titular en uno de los cinco partidos que lleva disputados, con un promedio de 27 minutos por juego. Todavía no ha marcado de manera oficial.

El Villarreal está en la mitad baja de la tabla de posiciones. Se ubica 14° con siete puntos de 21 posibles (dos triunfos, un empate y cuatro derrotas). El equipo groguet vuelve a la cancha el próximo sábado, visitando al Getafe, antes de su segunda presentación por la Europa League. Será el jueves 5 de octubre, como local, contra el Rennes de Francia.