“Estamos desamparados; la dirigencia no ha aparecido”: el drama de General Velázquez tras sufrir el robo de toda su indumentaria

Los jugadores de Club Deportivo General Velázquez despertaron este viernes con una compleja noticia. A eso de las 8 de la mañana fueron notificados que entraron a robar al camarín que ocupan regularmente en el Estadio Municipal Augusto Rodríguez. Un golpe tremendo para un plantel que dejaba ahí, la mayoría de sus instrumentos para jugar.

Por eso el tono de Carlos Cisternas, capitán del conjunto que milita en la segunda división profesional, es de absoluta tristeza. Dice que él y sus compañeros se sienten totalmente abandonados por una dirigencia que ni siquiera apareció para acompañarlos mientras revisaban el camarín ultrajado. Advierte que robaron zapatillas, zapatos y ropa deportiva de todo el plantel.

“Se llevaron todo, dejaron los canastos desarmados. Es una situación bastante penosa porque acá todo cuesta el triple. Es una realidad bien distinta a la que se vive en Primera o Primera B, las condiciones económicas y de trabajo no son las mismas. Hay hartos compañeros afectados con el tema”, parte comentado a El Deportivo el mediocampista chileno.

Cisternas además reclama la poca preocupación de los dueños del equipo de San Vicente de Tagua Tagua. “Por parte de la dirigencia no tuvimos ninguna respuesta. No se acercó nadie, no llegó nadie, por último para respaldarnos y decir qué determinación van a tomar o ayudarnos. Estamos totalmente desamparados y nosotros rascándonos nuestras propias uñas”, denuncia.

El problema toma aún mayor gravedad por la situación del calendario, ya que General Velázquez debe jugar este domingo ante Trasandino en el Regional de Los Andes. Duelo al que muchos de los jugadores podrían llegar sin zapatos.

“Hablamos con el sindicato para ver qué posibilidad había de cambiar el partido, pero nos dijeron que tiene que ser la dirigencia la que se comunique con la ANFP y ellos no han tomado ninguna decisión. Por último venir a ver la realidad en la que están tus jugadores, tus trabajadores, pero nada”, reafirma sobre el actuar de los administradores del club.

De hecho, el club recién lanzó un comunicado pasada las una de la tarde del viernes, solicitando a la comunidad a entregar información para poder esclarecer la situación.

El capitán además aclara que Carabineros acudió al Estadio Municipal Augusto Rodríguez tras el hecho y que en sus primeras diligencias se apunta a que los delincuentes habrían entrado por unas dependencias que están detrás del recinto y que para ingresar al camarín lo hicieron a través de una de las ventanas.