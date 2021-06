Isis Carreño sufre un accidente y debe abandonar en el Mundial de Moto SuperBike 300

Isis Carreño no pudo continuar con su gran desempeño en el Campeonato Mundial de SuperBikes FIM, luego de que tuviese que abandonar en la segunda carreras tras verse involucrada en un accidente en la primera vuelta de la prueba. La chilena venía de terminar 33° en su debut en el torneo que se realiza en Italia.

La colisión que dejó fuera de competencia a la nacida en Valparaíso, se produjo en la cuarta curva de la primera vuelta. Un piloto que la antecedía frenó de imprevisto y Carreño no pudo evitar el contacto. Tras la caída, no pudo reintegrarse y tuvo que abandonar. En el choque se vieron envueltos siete pilotos.

Isis fue trasladada a un hospital cercano para un control luego del accidente y felizmente se encuentra sana. “Estoy bien luego de la caída que fue porque el piloto que iba delante frenó de repente y no tuve el espacio para esquivarlo y chocamos. Nos fuimos varios al piso, por suerte sin consecuencias mayores para nosotros. La moto quedó bien, pero no pude continuar. Antes, había tenido una buena práctica de calentamiento y por ello estaba segura que iba a tener un mejor resultado, pero no se pudo”, comentó la representante del equipo GP3 Pa.Sa.Ma.

Isis en Italia. (GP3 Pa.Sa.Ma)

La ganadora de la Carrera 2 fue la otra mujer en competencia (40 hombres y 2 mujeres), Ana Carrasco. La española logró su primera victoria luego de 10 meses de recuperación tras un grave accidente. Isis había largado desde la posición 39° tras la marca de 1′52′'698′’' conseguida en la clasificación.

La piloto nacional volverá a correr en la Copa Women´s de Europa. Un certamen que tendrá su cuarta y quinta fecha desde el 27 de junio en Croacia. Actualmente la chilena va cuarta en el ranking de la competencia, tras sus 7°, 5° y 4° lugares en las primeras fechas del torneo.