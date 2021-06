Exmédico de Eriksen en el Tottenham: “Estuvo muerto durante unos minutos; no sé si vuelva a jugar al fútbol”

La conmoción en el mundo por lo sucedido a Christian Eriksen durante el partido entre Dinamarca y Finlandia continúa. El danés, cerca del minuto 40, se desplomó súbitamente y debió ser asistido de urgencia por los equipos médicos que se encontraban en el estadio Parken, de Copenhagen. Los paramédicos incluso debieron realizarle reanimación cardiopulmonar. Se temió lo peor.

Todo quedó, afortunadamente, en una terrible pesadilla de la que se pudo despertar. En estos momentos Eriksen se encuentra consciente, estable, fuera de peligro y puede comunicarse sin problemas. De hecho, ha sostenido varias conversaciones con amigos y familiares durante estas horas. Fue el propio volante del Inter de Milán quien le solicitó a sus compañeros que continuaran con el partido suspendido, el cual terminaron perdiendo por la mínima.

Con el peligro atrás ahora surgen las interrogantes. ¿Qué fue lo que le pasó al volante del Inter de Milán? E igual de importante: ¿Podrá volver a jugar al fútbol? Sanjay Sharma, cardiólogo inglés que trabajó con Eriksen en el Tottenham durante siete años, cree que no será posible.

“No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió hoy (el sábado), aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, señaló el cardiólogo deportivo del hospital St George a la agencia AP.

Sharma es un experto en adaptación vascular en atletas de alto rendimiento, muerte súbita y enfermedades cardiacas. Pese a eso, su experiencia en el tema, sumado al tiempo que compartió con el jugador, no le permiten aventurarse sobre qué le pasó a Eriksen. Tiene algunas hipótesis, como las altas temperaturas o una afección no diagnosticada. “Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿cómo se explica este paro cardíaco?”, teoriza.

Sharma confirmó que Eriksen no poseía patologías previas y considera que el hecho de que esté despierto es una “muy buena señal”. “Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena”, indicó.

Morten Boesen, médico de la selección de Dinamarca, tampoco tuvo reparos en señalar que Eriksen “Estaba prácticamente muerto”. “Fue un paro cardiaco, se había ido por un momento, estaba prácticamente muerto. Le hicimos la reanimación cardiaca, eso fue bastante rápido. Lo trajimos de vuelta después de una desfibrilación. ¿Qué tan cerca estuvimos? No sé”, relató.

Kasper Hjulmand, DT del conjunto escandinavo, informó que hablaron con Eriksen por videollamada durante la mañana de este domingo, y transmitió alguna de sus palabras en rueda de prensa: “Hablamos todos con él esta mañana por videollamada y vimos su sonrisa en la pantalla. Y entonces, dice: ‘¿Cómo están? Creo que están peor que yo. Me siento como si tuviera que salir a entrenar ahora”.