Bárbara Riveros y Diego Moya clasifican a los Juegos de Tokio 2020

Celebra el atletismo nacional. Bárbara Riveros y Diego Moya consiguieron la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el triatlón.

Esta será la cuarta experiencia de Riveros en la cita de los anillos, tras haber competido antes en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. De hecho, en esta última edición alcanzó su mejor puesto olímpico al terminar en el quinto lugar.

Hace unos días y antes de que se hiciera oficial la clasificación, la triatleta escribió en su cuenta de Instagram que “Si tú me hubieras dicho hace 3 semanas que iría a mis cuartos Juegos Olímpicos, yo te hubiera dicho que me estás bromeando”.

“Sin embargo pude dar vuelta las circunstancias que no comenzaron de la mejor forma en #wtcsyokohama, en creer en mi con mayor fuerza y ser resiliente, pues a través de mi vida he aprendido que las oportunidades cuando se presentan es crucial TOMARLAS fuertemente con lo mas profundo de tu corazón”, prosiguió.

“Mil gracias a todos los que siguieron creyendo en mi y me dieron coraje para q no me diera por vencida”, cerró en la ocasión.

La primera experiencia de Moya

Diego Moya tendrá su primera experiencia olímpica en Tokio 2020. Foto: triathlon.org.

Otro de los triatletas confirmados para Tokio será Diego Moya. El deportista de 22 años estará por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

Entre su palmarés destaca el primer puesto en el Campeonato Sudamericano Junior de Montevideo en 2017.