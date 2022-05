José María Carrasco y una posible salida anticipada de la U: “Hoy no se me cruza por la cabeza ese tema”

La rueda de prensa que ofreció José María Carrasco en el Centro Deportivo Azul fue una repetición constante. Tanto en las consultas como en las respuestas. Es que el central boliviano, como pocas veces -por no decir nunca- lo ha mostrado en cancha este semestre, no dejó pasar una e insistió que estará en Universidad de Chile hasta fin de año.

“Estoy consciente que siempre habrá este tipo de rumores, sobre una salida anticipada, y si bien no ha sido fácil todo este tiempo, uno debe tener la cabeza firme y tratar de no prestar atención a esas cosas”, fue su primera sentencia.

Luego agrega y repite que “uno está en constante evaluación, partido tras partido, pero hoy no se me cruza por la cabeza el tema de una salida. Estoy enfocado en lo futbolístico y me siento cómodo con la confianza que me brinda el técnico y el grupo de compañeros”.

Consultado sobre su autocrítica para lo poco que mostrado en este tiempo, pese a ser contratado para reforzar la escuadra laica, Carrasco se da una vuelta: “El balance lo hago a final de año, pero he venido de menos a más, pues venía de una lesión y he ido recuperando la falta de fútbol que arrastraba. Pero esta temporada ha sido media atípica y el grupo esta fuerte para lo que viene, por lo que trataremos de seguir aportando y seguir creciendo. Al final de año evaluaremos”.

Acto seguido, el defensa busca establecer que “en estos dos partidos hemos tenido una mejoría y en la línea defensiva nos hemos sentido más resguardados” y añade que “hemos tratado de no pasar tantas zozobras y creo que a partir de ahí, mejoraremos detalles y buscaremos ser un bloque más sólido”.

Por último, el futbolista revela que “me comuniqué con Luis Roggiero cuando se fue del club, porque confió en mí en Independiente del Valle y en la U y se lo agradecí. Con su salida no me siento protegido o desprotegido, me siento a gusto con el grupo y el nuevo cuerpo técnico que también me brindo su confianza”.