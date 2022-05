Representante de Byron Castillo arremete contra Chile: “Quieren llegar al Mundial con atropellos”

La discusión sobre la nacionalidad del ecuatoriano Byron Castillo tiene en vilo las Eliminatorias sudamericanas. La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) ya presentó sus pruebas a la FIFA para obtener los puntos logrados por la Tri ante la Roja, con el lateral en la cancha.

“La FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados”, manifestó la organización que rige al fútbol mundial en un comunicado oficial, emitado durante la semana pasada.

Las voces desde diferentes sectores del mundo se han ido multiplicando. Porque hasta en Ecuador, el país del jugador apuntado, dudan de cómo se pueda fallar en Zúrich. “Yo no soy tan optimista, sinceramente. FIFA pudo haber dicho que no tenía jurisdicción o abrir un expediente en el Comité de Ética, que lleva procesos contra jugadores individuales. Pero esto fue ante el Comité de Disciplina, que sí prevé sanciones contra federaciones”, señaló el litigante y experto en el reglamento FIFA Jorge Sosa, de nacionalidad ecuatoriana.

Y este martes, durante la mañana, La Gazzetta dello Sport rescata las declaraciones de Franco Chimenti, ex dirigente de la Lazio y presidente de la federación de golf, quien afirma que “es una posibilidad más concreta de la que muchos piensan”, en relación a la chanche de que Italia pueda ir al Mundial de Qatar. Y fundamenta su argumento con la exclusión del equipo del Guayas: “Hay una regla que habla de repechaje y el equipo más alto en la clasificación: y este es ciertamente Italia”. Todos van por el cupo.

Pero el jugador está “tranquilo”, dice su representante, José Chamorro, en entrevista con El Deportivo. Asimismo, el empresario asegura que no existen argumentos para dudar de la nacionalidad del futbolista de Barcelona de Guayaquil.

Con la misma franqueza, envía un mensaje velado a las pretensiones mundialistas de la Roja: “Quieren llegar al Mundial con atropellos”, en clara alusión a la demanda que patrocina el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, contratado por Pablo Milad y su directorio para defender las opciones de la selección chilena de meterse en la Copa del Mundo.

Y es que las acusaciones sobre la nacionalidad del lateral derecho han remecido el ambiente futbolístico. Una situación en la que el deportista y su entorno han querido mantenerse alejados para dar paso al veredicto de los tribunales ordinarios y de la FIFA.

“No tengo nada de que pronunciarme. Eso lo están manejando los abogados directamente. No puedo hablar nada por el momento, eso es lo que me aconsejaron. Yo soy sólo el representante, no tengo nada que ver con el tema legal”, afirma el empresario.

“Es ecuatoriano”

Pese a que mide cada una de sus palabras, Chamorro se sale de ese prudente discurso cuando habla de la nacionalidad de su pupilo.

“Byron es ecuatoriano, ciento por ciento. Pero es un tema legal. El mismo abogado me pidió que, por favor, no diera ningún tipo de entrevista, ni nada, al menos por ahora”, confirma el representante del zaguero.

Un discurso que lleva un poco más allá cuando explica las motivaciones de estas dudas. En ese sentido, envía un mensaje a la federación chilena, la principal parte acusadora en el litigio.

“Esta duda se ha suscitado porque hay gente de mala fe que existe en todas partes del mundo. Nosotros, los ecuatorianos, clasificamos al Mundial limpiamente, ganando en la cancha. Hay otros que quieren lograr ese puesto con atropellos. Yo no me pronuncio sobre eso”, expresa el ecuatoriano.

¿Es poco ética la actitud de Chile?

No me gustaría hablar de eso. Para eso están los abogados de la federación y todo eso. No puedo decir nada más.

¿Cómo está Byron de ánimo?

Está muy bien, excelente. Está tranquilo, porque está situación se arreglará. No hay nada que demostrar.