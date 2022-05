Informe jurídico indica que la inscripción de nacimiento de Byron Castillo es un “expediente inexistente”

El conflicto entre las federaciones de Chile y Ecuador por el caso de Byron Castillo sigue escalando y sumando capítulos. Este lunes la FIFA acusó recibo del reclamo chileno por la mala inscripción del jugador del Barcelona de Guayaquil, a lo que el Vicepresidente de la federación ecuatoriana de fútbol, Carlos Manzur, aseguró que “estamos tranquilos y preparados para defender nuestros intereses; el resto realmente lo dejamos para que se diviertan las redes”. Este martes la historia sumó un nuevo antecedente: un informe jurídico clave en la defensa chilena.

El documento de la dirección nacional del registro civil de Ecuador, al que la agencia EFE tuvo acceso, asegura que la inscripción de nacimiento de Byron Castillo en la ciudad de Guayas no está en el tomo, la página y el acta solicitada. El informe técnico jurídico indica que no existe la posibilidad de que sea conferido al ser un “expediente inexistente”.

Antecedente a favor de Chile

Este documento forma parte de la defensa chilena en el reclamo que Eduardo Carlezzo presentó a la FIFA. “El documento es crucial para todo. Ya que es un informe técnico jurídico emitido por la dirección general del registro civil de Ecuador en el que se analizó el certificado de partida de Byron Castillo en Ecuador”, dijo el abogado a EFE.

Además, Carlezzo agrega: “Al analizar ese documento, la primera conclusión estridente es que ese documento de partida no se encuentra en ninguna parte, simplemente no existe en los registros internos del registro civil. Yo me pregunto, ¿cómo un certificado de partida no existe?”.

Castillo no se desespera

Mientras todo este conflicto se desarrolla, por otra parte, Byron Castillo se lo toma con relativa calma y hasta envía burlas. El jugador publica muchas historias en la red social Instagram en la que varios fanáticos le brindan su apoyo ante esta situación y, hace algunos días, subió una foto de él con la camiseta de la selección ecuatoriana y la frase “otros por TV”, en directa alusión al conflicto con Chile.