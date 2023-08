La dura acusación de su exesposa en contra de Darío Lezcano: “Me enviaba amenazas por teléfono”

Darío Lezcano fue la gran apuesta de Gustavo Quinteros para reemplazar a Juan Martín Lucero. El delantero paraguayo era la gran esperanza de gol para esta temporada y Colo Colo pagó US$ 1,2 millones por su carta, tal como los albos señalaron en la causa contra el ariete argentino que se fugó a Fortaleza. Sin embargo, su rendimiento ha estado lejos de lo esperado y su participación en el equipo cada vez es más escasa, al punto de haber desaparecido de las citaciones.

Los problemas en la cancha también se trasladaron fuera de ella. Su exesposa Lilian Fretes reveló en conversación con AS Chile las dificultades familiares que ha tenido con el goleador guaraní. Además, manifestó la disconformidad por la pensión alimenticia que recibe por sus seis hijos. “Él me daba 800 dólares hace seis meses. Entonces yo dije ‘ya’, estaba cansada y todo, y cerramos por 3.500 dólares, porque tenemos seis hijos. Son muchos”, comentó.

“Hicimos un acuerdo con su abogada y mi abogado. Yo firmé lo que tenía que firmar y tuve que darle la camioneta que era de los dos. Él me dijo ‘si yo te doy el dinero, tú me vas a dar la camioneta’”, explicó sobre el arreglo al que llegaron. Y agregó: “Todo ese tiempo luché con él. Yo no quería pelear, sólo fue el capricho de él, pero no sé por qué, si la relación la destruyó él”.

La mujer reveló que Lezcano la había advertido si revelaba información a la prensa sobre los problemas de pensión: “Él tiene muchas amistades y yo tenía miedo de que me mandara a hacer algo. Él me enviaba las amenazas por teléfono y me decía que iba a comprar a toda mi familia. Y fue así. Le tuvo que pagar a muchos para que se pongan en mi contra”.

Fretes, además, se animó a analizar el momento futbolístico de su exesposo. “Algunas veces, cuando leo que le dicen (a Lezcano) que no es bueno, pues yo sé que él es buen jugador. Y no es porque yo sea su exesposa. Ahora no sé cómo él me va a tildar, cómo se va a referir de mí, de seguro como la mamá de sus hijos, pero él es un buen jugador y no sé qué le está pasando. A lo mejor es porque tenemos este problema, pero él ya venía así”, finalizó.

Sigue congelado

Pese a sus deseos de irse, el jugador permanece en Colo Colo. Sin embargo, Gustavo Quinteros no lo considera. De hecho, frente a Coquimbo Unido nuevamente no fue citado. El DT se inclinó por Leandro Benegas, en desmedro del guaraní.

“Tengo la mejor relación con Lezcano. Por supuesto que los jugadores que juegan constantemente me quieren un poco más. Siempre con respeto, nunca discutí con él, siempre hablamos muy bien de forma profesional, pero bueno, hay gente que critica, inventan. Me preocupa que se inventen mentiras, muchas mentiras de peleas”, comentó el técnico de los albos hace un par de días, en conversación con radio Agricultura.

Lo concreto es que el exseleccionado guaraní sigue sin sumar minutos y su representante trabaja en alguna fórmula para sacarlo del Cacique, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2024, por lo que cualquier arreglo necesariamente implica una indemnización importante para el delantero.