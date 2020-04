La guerra judicial entre la ANFP y Sampaoli no para: La dura respuesta de Quilín al ex DT de la Roja

La polémica historia entre la ANFP y Jorge Sampaoli continúa. El 30 de agosto de 2019, el ex técnico de la selección chilena, junto con sus ex ayudantes Sebastián Beccacece y Jorge Desio, demandaron al ente rector del fútbol nacional por más de $ 3.300 millones por daños morales y perjuicios. Luego de que Quilín desestimara los argumentos en la contestación, el entrenador argentino contraatacó con una afilada réplica, en la que incluso afirmó que el organismo quería confundir al Tribunal, que actuaba con contumacia y que optaba por callar “ante la abrumadora evidencia”.

Pues bien, la ANFP nuevamente tomó la palabra a través de una dúplica de 20 páginas que intenta refutar todos los argumentos del casildense, y en la que se critica la forma de litigar del ex DT de O’Higgins y Universidad de Chile. El documento está firmado por el abogado Gonzalo Cisternas y fue ingresado el 27 de diciembre pasado, como parte de la etapa 4 en la que se encuentra el juicio, actualmente.

En primer lugar, la asociación acusa a Sampaoli de manipular la realidad a su favor. “Persiste el actor en su afán por acomodar los hechos y el estatuto de responsabilidad invocado, con la finalidad de justificar sus acciones, las cuales, ya a estas alturas, ha quedado de manifiesto que carecen de todo sustento jurídico”, sostiene el escrito en sus cuestiones previas.

También critica las formas de los abogados del adiestrador, en cuya réplica se afirma que Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, se ha aprovechado de esta situación para dar entrevistas en los diarios: “La contraria se refiere en términos peyorativos a esta defensa, a pesar de que ésta ha sido estrictamente jurídica y respetuosa hacia la contraparte. No nos haremos cargo de estos pasajes agraviantes contenidos en la réplica, como las acusaciones de contumacia y falsedad de intentar confundir al tribunal, de incontinencia, descontrol y exabrupto y otras descalificaciones que abundan en el escrito de la contraria. Nos haremos cargo únicamente de lo que resulta relevante para el mérito del procedimiento de marras. Estimamos que dicha forma de litigar, no se condice con la buena fe procesal, ni con el respeto que se deben las partes entre sí y con el Tribunal, al exponer el asunto al conocimiento de S.S”.

En cuanto a la demanda de cumplimiento forzado por indemnización de perjucios, en Quilín reiteran los argumentos de la contestación y, además, descartan la existencia de un acuerdo para pagar los impuestos devengados de los millonarios sueldos de Sampaoli y compañía, quienes también tenían un vínculo con la ANFP por derechos de imagen, a través de sociedades off shore. “Existía un contrato laboral con los demandantes que comparecen en autos, y un contrato civil con sociedades que no son parte de este procedimiento. Estas son las únicas convenciones que existían entre las partes. No existió un supuesto acuerdo transaccional, que por lo demás no consta en ninguna parte”, establecen.

“El empeño de la contraria en interpretar de manera forzada cada uno de nuestros argumentos, haciendo citas incompletas y fuera de contexto, así como dando saltos lógicos en su argumentación, que hacen que las conclusiones a que arriban parezcan más salidas de un acto de magia que de una secuencia argumentativa que se sostenga, lo cual, sólo nos indica lo fútil de la demanda de autos”, prosigue.

Mala imagen y ansias de dinero

La ANFP afirma también que fueron Sampaoli, Beccacece y Desio de quienes nació la idea de crear sociedades en paraísos fiscales, y que no se trató de una propuesta de la asociación, como argumentan los argentinos. “Pues bien, fueron los actores los que, permanentemente asesorados por sus abogados los que optaron por ejercer su derecho potestativo a separar actividades empresariales en sociedades o empresas (en este caso lasfirmas “Off Shore”) que limitaban la responsabilidad civil y tributaria de los contratantes (...) Con esta acción pretenden desdecirse de su propia acción mercantil”, remata.

El ente rector de fútbol chileno desestima que sea responsable de la mala imagen de Sampaoli en Chile, como acusa el casildense. Por el contrario, le achacan la responsabilidad a él.

“Con la presente demanda se intenta responsabilizar a la ANFP por una supuesta deteriorada valoración pública y desprestigio que el Sr. Sampaoli y su cuerpo técnico habrían sufrido por una acción judicial. Sin embargo, si es que hay alguna lesión, es producto de los hechos propios de los demandantes. En este punto, nos parece relevante destacar que los demandantes tienen un historial de comportarse de manera similar en los lugares donde trabajan, demandando a los clubes que han sido sus empleadores. Para muestra, las siguientes noticias dan cuenta de la última demanda del Sr. Sampaoli y su cuerpo técnico al último club que lo contrató (...) La principal causa del daño que alegan haber sufrido los demandantes es producto de su propio comportamiento”, dispara la sede de Quilín.

Por último, la federación desestima la gran suma de dinero que pide el ex cuerpo técnico de la Roja y cuestiona que el DT pida indemnizaciones monetarias y no disculpas públicas, si lo que le preocupa es su imagen. “Sorprende que la protección por atentados a la honra y a los derechos esenciales aparezcan siempre asociados al tema de la reparación en dinero, más que a la óptica penal, en circunstancias que la indemnización no es pena ni tiene un fin punitivo. La indemnización no borra el daño a la imagen o a la reputación y ello ciertamente puede lograrse por la vía penal, o al disponerse la publicación de la sentencia condenatoria o de las excusas o explicaciones del ofensor. Y ellos constituyen tipos de reparaciones”, sostiene la ANFP.

Con la etapa 4 del juicio ya finalizada, ahora corresponde que se abra el término probatorio, donde ambas partes deberán demostrar ante el juez las afirmaciones ya realizadas. Aún no hay fecha para este trámite.