La noche más difícil de Berizzo en la Roja: sin respuestas y con un estadio pidiendo su salida

Chile se queda sin gol ante Paraguay y las miradas apuntan nuevamente a la banca de la Roja. No hay respuestas, ni resultados. Y con cinco partidos disputados en este proceso mundialista, la selección nacional solo está por delante de Bolivia y Perú en la tabla de las Eliminatorias. Eduardo Berizzo no solo se quedó cortó en el Monumental, sino que vuelve a quedar cuestionado. Las alegrías de los Panamericanos ya no sirven como crédito.

Un escenario amenazante para el ex DT de O’Higgins, quien hace solo unos días había levantado la voz por los críticos a su gestión. “Me indigno, pero no porque un resultado puede interrumpir un proceso, sino por la liviandad con que todo el mundo puede hablar de tu trabajo. Quedarse sin trabajo es una cuestión compleja para cualquiera. Me gustaría encontrar un respeto”, mencionó. Ahora, tendrá que volver a escuchar esos comentarios, porque con Ecuador en el horizonte, el proyecto vive días convulsionados.

Esto principalmente porque lo vivido ante Paraguay no fue un caso aislado. A lo largo de los cinco partidos de Eliminatorias Chile no ha encontrado sistema ni jugadores. Ha buscado siempre un cambio, pero las respuestas nunca han llegado. Este jueves en el Monumental apostó por Alexis de diez y con Damían Pizarro de nueve. Una fórmula que no cambió el pobre balance goleador de su equipo: tres goles en cinco duelos.

Por eso la gente explotó en el estadio. Los cánticos contra el argentino se propagaron desde las gradas, quienes ya pedían la renuncia del ex DT de O’Higgins. Berizzo por su parte vivió el partido de múltiples formas. Se movía inquieto, nervioso. Reclamó gran parte de los cobros y siempre buscó la banca, imaginando posibles soluciones que no llegaron. En los últimos minutos todo aquello acabó y el argentino bajó un cambio. Desganado, casi asumiendo que Chile se iría sin los tres puntos, aunque Paraguay haya jugado más de un tiempo con diez hombres.

Como si fuese poco, cuando el encuentro se despidió el coro en el Monumental era absoluto: “Berizzo ya se va”, repitieron durante largo rato. Él se fue en silencio, con cara perdida y una despedida protocolar con el técnico paraguayo.

En total su paso por estas Clasificatorias ha sido decidor para las críticas. Derrota 3-1 ante Uruguay en Montevideo, empate sin goles ante Colombia en Santiago, victoria ante Perú de local, 0-3 ante Venezuela en un partido que se transformó en pesadilla y esta nueva igualdad ante Paraguay. Sin goles y sin juego, Chile marca octavo en la tabla.

Ecuador será la siguiente prueba. Una de fuego y absoluta para el Toto. No es la primera, porque si hay algo que se ha visto en su proceso han sido cuestionados. Perder el martes podría ser el castigo final, el tiro de gracia de un proyecto que ya no encuentra respaldo. Noventa minutos para el olvido ante Paraguay nublaron todo lo logrado en Santiago 2023. Las Eliminatorias mandan y Berizzo está en deuda en ese escenario.