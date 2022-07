La particular anécdota de Iker Muniain para ir a ver a River Plate en la final de la Copa Libertadores que se disputó en Madrid

A veces el fanatismo por un equipo lleva a hacer algunas locuras, tal como lo ha confesado el delantero del Athletic Club Iker Muniain. El delantero de 29 años, quien ha jugado 384 partidos en primera división vistiendo la misma camiseta y capitán de los de Bilbao, no pudo contener sus ganas de ir a ver a River Plate, su otro gran amor, en la final ante Boca Juniors que se disputó en Madrid en 2018.

Así lo dejó claro en el programa “Martínez y Hermanos” conducido por Dani Martínez para la cadena Movistar+. “¿Te has disfrazado alguna vez para que no re reconozcan?”, planteó el presentador. La respuesta inmediata fue clara: “A ver cómo cuento esto yo...”.

Primero, el atacante puso el contexto necesario. “Se hizo en Madrid un evento deportivo importante. Era un partido de Copa Libertadores, es como si fuera la Champions League, pero en Sudamérica”, expresó sobre el partido entre River Plate y Boca Juniors que terminó disputándose en el estadio Santiago Bernabéu.

“Una final esperadísima, que se debía de jugar en Argentina, pero el día que jugaron el partido hubo peleas entre las aficiones”, apuntó el futbolista.

Luego, reconoció su fanatismo por los Millonarios. “Yo soy muy fanático de River Plate. Entonces dije: ‘Hostia, traen aquí el partido, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Tengo que estar con mi equipo alentando”.

El gran Problema

Claro que la situación no era nada sencilla para el futbolista, pues al día siguiente de la definición debía encarar un partido en medio de una crisis que tenía al Athletic peleando la salvación al final de la temporada.

“Nosotros estábamos en descenso, era diciembre, el equipo estaba horrible, habían echado al entrenador, habían puesto a un entrenador nuevo... La peor situación que te puedes imaginar”, dijo.

Claro que optó por asumir el riesgo de ir, pues “decía, ‘esta situación es una vez en la vida’. Me veo videos, partidos por internet y vienen aquí a jugar, tengo que estar”, concluyó.

Iker Muniain en acción durante un partido contra el Real Madrid. Foto: AFP.

La solución

La Alternativa que encontró para ir fue arrendar un vehículo y disfrazarse para evitar que lo reconocieran. “Llamé a Omar, una persona de confianza, y le dije que alquiláramos una furgoneta para ir a Madrid. Llegamos y había 50 mil personas de River Plate... No podía ir así con la cara descubierta. Me cogí una peluca, unas gafas, una gorra y una bufanda y salimos a la calle. Fui como un barra brava”, reconoció.

Fuimos con los hinchas de River Plate y había un control de seguridad. Entonces, estaba la Policía Nacional esperando. Llego yo con mi peluca, mis gafas, se me queda mirando un policía y pienso que me ha reconocido. Me mira la cara y me dice ‘pase pase’. Cuando llevo 50 metros me doy la vuelta y el policía está mirándome”, cerró.

Cabe señalar que al final River se impuso por 3-1 a Boca Juniors y consiguió celebrar una nueva Copa Libertadores.