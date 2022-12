La Ultra Fiord alista sus inscripciones para dar inicio al calendario 2023 de la Patagonia chilena

Ultra Fiord 2023 se acerca. A través de Instagram (@ultrafiord), la organización recuerda que ya hay una cuenta regresiva para la séptima versión del evento: faltan menos de dos meses. La carrera de trail running, que tiene a Puerto Natales como ciudad base, se realizará el 4 de febrero de 2023.

El evento es conocido en el mundo del trail running por su ambiente salvaje y una ruta que incluye bosques, montañas y miradores con panorámicas sorprendentes. A la fecha, hay inscritos de casi 20 países y alrededor de 30 ciudades de Chile que viajarán a vivir una experiencia única.

Desde su origen, en el 2015, Ultra Fiord ha recibido a destacados corredores del planeta. Entre ellos, a Jeff Browning (USA), Xavier Thevenard (Francia), Benoit Girondel (Francia), Philipp Reiter (Alemania), Krissy Moehl (USA), Ragna Debats (Países Bajos), Nikki Kimball (USA), Pere Aurell (España), Fernando Nazário (Brasil) y Piotr Hercog (Polonia).

El español Genís Zapater, quien tuvo la oportunidad de competir en Ultra Fiord más de una vez, describió así la ruta del evento: “No sólo fue la mejor carrera que he hecho nunca. Fue el mejor escenario que nunca he visto, el mejor espectáculo al que nunca he asistido y la lucha más bella que nunca he vivido”. La carrera se queda para siempre en la memoria de los competidores.

En Ultra Fiord hay que estar preparado para todo, pues aún en verano las condiciones meteorológicas pueden llegar a ser adversas para los corredores. Sin embargo, los deportistas tendrán la oportunidad de disfrutar un paisaje inolvidable, con vistas extraordinarias al Cordón Chacabuco, Monte Balmaceda, Campos de hielo Sur y a las montañas más emblemáticas del Parque Nacional Torres del Paine.

Stjepan Pavicic, director de Ultra Fiord y fundador de Racing Patagonia, resume la magia del evento: “Esta ruta es una muestra perfecta de la Patagonia salvaje, libre de ganadería y de cualquier otra actividad humana. Correr ahí es un privilegio, pero también es un gran desafío. Las sensaciones de estar pasando por un bosque prístino o subiendo a un paso de montaña que parece imposible o pasando por el borde de un glaciar son inolvidables. Todo lo que ves a tu alrededor es impresionante y te sientes pequeño frente a la inmensidad de esta naturaleza”.

Las inscripciones de Ultra Fiord estarán disponibles hasta el 4 de enero en el sitio de Ultra Fiord. En esta ocasión, el evento tendrá distancias de 55K, 42K, 28K y 16K. Los cupos son limitados.

Las alternativas para correr en la zona

Ultra Fiord abrirá la temporada de carreras en la Región de Magallanes, pues también están programadas las nuevas ediciones de Patagonian International Marathon (9 de septiembre) y Ultra Paine (30 de septiembre a 1 de octubre). El primer maratón en el Parque Nacional Torres del Paine y el clásico multinacional de trail running se han transformado en dos imperdibles de cada año.