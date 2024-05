La dura condena de Morón por el golpe a Maximiliano Falcón

La jornada de este viernes es clave para Maximiliano Falcón. El uruguayo, junto a sus compañeros, volverá al Monumental para preparar el partido del domingo frente a Copiapó, aunque en en su caso es muy poco probable que lo pueda disputar. De hecho, lo más seguro es que no lo juegue.

La violenta entrada del paraguayo Alan Benítez en el duelo entre Colo Colo y Cerro Porteño, que marcó el avance de los albos a los octavos de final de la Copa Libertadores, tiene al charrúa a maltraer. En estas horas, de hecho, se debería determinar la magnitud de la lesión que le provocó el golpe, que incluso pudo tener consecuencias graves para el zaguero albo.

Condena

Daniel Morón, el gerente deportivo albo, fue enérgico. “El golpe es descalificador, por llamarlo de alguna manera”, declaró el exarquero, quien ingresó en la historia del Cacique por custodiar la puerta alba en la obtención del título continental en 1991.

El exguardameta no se reserva la condena. “Golpear así a un compañero de profesión no lo entiendo. Pero sucedió. Esperemos que Maxi no tenga una lesión más agravada y pueda estar con nosotros lo más pronto posible”, plantea.

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Falcón, en tanto, había reconocido su preocupación. “Me dolió mucho la rodilla porque la jugada se ve, yo después la vi y creo que me ayuda que se me arrastró el pie. Empecé a gritar y demás porque me asusté por los (ligamentos) cruzados. Me dolió mucho de verdad, pero bueno, ahí el doctor me hizo el movimiento de la rodilla y aparentemente está firme. Debe ser un esguince grado 3, 2. Pero ahora vamos a tener el último partido de local y después llega un receso de dos semanas”, declaró después del duelo. El charrúa incluso le pidió referencia a César Fuentes respecto de una eventual lesión de ligamentos. “Me dolió muchísimo, ahora no puedo ni mover la pierna, pero sí puedo caminar. Entonces hablé con César también que le había pasado lo de los (ligamentos) cruzados y me dijo que él ni siquiera podía caminar y demás, porque me asusté en serio”, reveló.

Hasta en Paraguay se quejaron

Fue tan grave la entrada de Benítez que hasta en Paraguay criticaron su acción. La prensa guaraní fue enfática y no vaciló en tildar la acción de ‘criminal’. “Lo increíble es que el juez colombiano no expulsó a Benítez, sino que le mostró tarjeta amarilla, por lo que desde el VAR llamaron al árbitro para que volviera a ver esa incidencia y, luego de la revisión, la determinación fue anular la amarilla y exhibirle al defensor paraguayo la tarjeta roja”, sintetizó, por ejemplo, el diario La Nación.

La repercusión se extendió hasta Uruguay. “Lo más insólito fue que el juez colombiano no expulsó a Benítez. Tal es así que desde el VAR lo llamaron para que volviera a ver esa incidencia y ahí sí decidió mostrarle la tarjeta roja al defensor paraguayo”, informó Ovación.