La prensa paraguaya arremete contra Alan Benítez tras la “criminal entrada” a Falcón: “Completamente irresponsable y deshonesto”

Colo Colo celebró en Paraguay. El Cacique obtuvo una sufrida igualdad ante Cerro Porteño, que le sirvió para asegurar su segundo lugar en el Grupo A y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro albo celebró con todo un empate que les valió una esquiva clasificación, que no conseguían hace seis años.

En ese sentido, el conjunto de Macul tuvo un héroe marcado. Maximiliano Falcón se llevó todos los elogios por su actuación. El zaguero uruguayo fue clave para mantener la paridad. No solo se mantuvo firme durante todo el encuentro, sino que, en los minutos finales, cuando su equipo más lo necesitó, se graduó como figura. El cuadro local salió en busca del triunfo cuando el charrúa, en los descuentos, sacó dos pelotas claras de gol.

Luego arremetió y se lanzó al contragolpe, en busca de un tanto que sentenciara la llave. El defensor corrió de área a área, momento en el que vino una jugada que se llevó los reflectores. Falcón, al verse imposibilitado de continuar su ataque, resguardó el balón y recibió un brutal pisotón por parte de Alan Benítez.

El uruguayo se retorció de dolor en el piso, mientras que el paraguayo fue expulsado por Wilmar Roldan tras revisar el VAR. “Me dolió mucho la rodilla porque la jugada se ve, yo después la vi y creo que me ayuda que se me arrastró el pie. Empecé a gritar y demás porque me asusté por los (ligamentos) cruzados. Me dolió mucho de verdad, pero bueno, ahí el doctor me hizo el movimiento de la rodilla y aparentemente está firme. Debe ser un esguince grado 3, 2. Pero ahora vamos a tener el último partido de local y después llega un receso de dos semanas”, señaló después del partido.

“Me dolió muchísimo, ahora no puedo ni mover la pierna, pero sí puedo caminar. Entonces hablé con César también que le había pasado lo de los (ligamentos) cruzados y me dijo que él ni siquiera podía caminar y demás, porque me asusté en serio”, complementó.

La reacción de la prensa

La violenta imagen de la infracción de Benítez desató una serie de repercusiones, tanto a nivel nacional como internacional. El medio Versus fue crítico con la jugada: “Perdió la cabeza. La ‘criminal’ entrada de Alan Benítez que pudo acabar peor”, titularon en una nota que cuestiona al lateral paraguayo.

“En su intento de aguantar, llegó Alan Benítez completamente ‘sacado’”, indicaron. “El lateral derecho de Cerro Porteño fue directamente y con toda la intención, pisando al rival en toda la pierna izquierda llegando incluso hasta el tobillo, pudiendo incluso haber fracturado al colega, algo que es completamente irresponsable y deshonesto”, complementaron.

RDN, por su parte, catalogó la expulsión como “un broche de oro”, tras la eliminación de Cerro Porteño de la Copa Libertadores.

La patada también desató reacciones fuera de Paraguay. La Nación, por ejemplo, detalló la infracción como “una violenta falta que causó impresión” y que “provocó repudio por la intencionalidad del foul y porque estuvo en juego la integridad física de un jugador”.

Incluso, el medio argentino cuestionó la actuación del juez colombiano, quien debió acudir al VAR: “Lo increíble es que el juez colombiano no expulsó a Benítez, sino que le mostró tarjeta amarilla, por lo que desde el VAR llamaron al árbitro para que volviera a ver esa incidencia y, luego de la revisión, la determinación fue anular la amarilla y exhibirle al defensor paraguayo la tarjeta roja”, añadieron.

También, el diario charrúa Ovación se refirió a la jugada en cuestioón: “Hubo un hecho que se robó todas las miradas en el encuentro”, comenzaron. “El duro planchazo que le aplicó Alan Benítez al uruguayo Maximiliano Falcón”, continuaron. “Lo más insólito fue que el juez colombiano no expulsó a Benítez. Tal es así que desde el VAR lo llamaron para que volviera a ver esa incidencia y ahí sí decidió mostrarle la tarjeta roja al defensor paraguayo”, sentenciaron.