La vuelta del héroe de La Serena: “Fue como que la pandemia esperó a que me recuperara”

A Sebastián Leyton (27) se le escucha feliz. Casi tan feliz como cuando convirtió el penal decisivo de La Serena frente a Temuco, que le entregó al equipo granate el ascenso a Primera División. Cojeando, en ese momento era solo un dolor en la rodilla, se abrazó junto a sus compañeros en la cancha del Nacional, en una calurosa noche de enero.

Horas después, sin embargo, el héroe granate sufrió una triste noticia. Su cojera era más grave de lo que pensaba. El volante se cortó los ligamentos en la rodilla izquierda, que lo obligó a operarse y borrarse de la planilla de su elenco por los próximos seis meses.

Este miércoles, Leyton recibió el alta médica. La pandemia parece haber jugado a su favor pues a esta altura ya se debió haber disputado más de la mitad del torno. Y solo han transcurrido ocho fechas. “Recibí el alta el miércoles. Estoy muy contento porque tenía muchas ganas de volver a entrenar normal. Voy de a poco entrenando, paso a paso, pero hoy (ayer) entrené con mis compañeros de manera normal, en cancha”. “Volví a pegarle a la pelota después de harto tiempo. Eso no se olvida”, dice, entre risas.

La para del torneo nacional le terminó favoreciendo. Y así lo reconoce, aunque con un dejo de incomodidad. “Suena un poco frío, pero la pandemia me favoreció porque al final no me perdí mucho del torneo. Puedo como que la pandemia esperara a que me recuperara”, comenta el jugador de La Cuarta Región.

El formado en Universidad de Chile goza de un nuevo estatus, pese a que dice que aún no lo ha podido disfrutar. El penal decisivo del ascenso lo tiene en el corazón de los hinchas del elenco de la Cuarta Región: “Sí, soy una especie de héroe. La gente es súper cariñosa y me recuerda harto el penal por las redes sociales. No he podido compartir mucho porque el tratamiento lo hice en Santiago. Y porque tampoco ha habido tiempo para verlos por todo esto de la pandemia”, asegura.

Sebastián Leyton durante una práctica de La Serena.

Las semanas de recuperación no fueron fáciles. Leyton se trasladó a Santiago para estar cerca de la Clínica Meds. Iba a sesiones todos los días, de 9 a 12.30 horas. Durante la tarde hacía ejercicios de forma particular: “Fue difícil. Esto de estar encerrado me complicó un poco. Estaba la pandemia y mi lesión, no podía ser peor. Aparte mi familia es de Curicó. No fue tan fácil al principio, pero gracias a Dios supe llevar el día a día”, dice. Reconoce que tuvo temor que se pudiera interrumpir su proceso de recuperación. “Al principio estaba preocupado por todo, por no saber si iban a abrir la clínica. Pero gracias a Dios todo resultó como esperaba confiesa”.

Leyton dice que irá paso a paso. No se quiere adelantar, pese a que dice que cree que estará disponible para el 29 de agosto. “No terminé mi primera práctica con molestias, ni nada. No tengo temor de volver a jugar. Entrené normal y estoy bien. No soy de ese tipo de jugadores. Antes tuve una grave lesión y uno sabe lo que viene. Aparte siempre me estoy asesorando con doctores”, agrega.

En su regreso, el héroe de La Serena se encontró con un compañero que no dejó de llamarle la atención: Humberto Suazo. “Todos saben lo que es Chupete, es una motivación extra que tiene el equipo. Imagínate todo lo que hizo en la Selección, todos saben quién es Chupete. Se siente su presencia en el camarín, estamos todos muy contentos”, dice.