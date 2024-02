Las frases que marcaron el primer día del juicio contra Dani Alves: “Tiene un saldo negativo de 20 mil euros”

Durante la jornada de este lunes se desarrolló en España la primera jornada del juicio contra el futbolista brasileño Dani Alves, quien arriesga una pena de doce años de cárcel por una presunta agresión sexual.

La investigación se centra en la acusación que presentó una joven al que el brasileño supuestamente violó en una discoteca en Barcelona durante la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022.

Debido a esto, Alves ingresó a prisión preventiva el 20 de enero de 2023, situación que se ha mantenido hasta ahora por el elevado riesgo de fuga que presenta su caso, pues Brasil no tiene acuerdo de extradición con España.

La primera jornada dejó algunas frases relevantes para la investigación. Una de ellas fue planteada por la defensa del futbolista al señalar que se ha vulnerado el principio de igualdad de armas, pues “no ha tenido un proceso con todas las garantías”.

Además, la defensora comentó que “Alves tiene un saldo negativo de 20.000 euros y un embargo judicial de 50.000 euros”.

También habló de una “vulneración de derechos fundamentales”, pues “no se le realizó una analítica para determinar su alcohol en sangre”.

Por otro lado, la abogada de la víctima Ester García no ha negado la indiscutible repercusión mediática del juicio, pero ha subrayado la necesidad de mantener la privacidad, pues “el personaje público es Alves, no mi representada”.

Luego, agregó que “parece que la defensa quiere que existan privilegios para el denunciado. No ha existido falta de neutralidad”.

A su vez, el Tribunal aprobó que Alves declare este miércoles, porque “en este caso hay pruebas que exceden a la instrucción y el acusado puede no tener conocimiento detallado. Contribuye al esclarecimiento de los hechos y se justifica que declare en último lugar con pleno conocimiento de todas las pruebas”.

En el caso de los testigos, una amiga de la víctima señaló que “estaba este señor (en referencia a Alves) de pie. Tenía una actitud babosa, me puso la mano en la espalda y casi me toca el culo. Me fui al otro lado de la mesa, prácticamente sola”.

La testigo ha asegurado que en ningún caso la relación de su amiga con Alves fue consentida: “Ella no quería, no, no, no”. “No quería denunciar, nos costó muchísimo, de verdad. Estaba en shock. A día de hoy está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie. Está todo el rato pensando que la van a mirar, en cualquier sitio”.