“Apelaron a todas las armas posibles”: en Perú apuntan a la estrategia de Chile para lograr la victoria en la Copa Davis

Con un reñido resultado final de 3-2, Chile derrotó en el court del Estadio Nacional a Perú, e inscribió su nombre en la lista de los 16 clasificados a las Finales de la Copa Davis 2024. En un momento, el combinado nacional llegó a estar 1-2 abajo, quedando en jaque para ser eliminado, sin embargo, con la victoria de Nicolás Jarry sobre Juan Pablo Varillas y el luchado triunfo de Alejandro Tabilo ante Ignacio Buse, le permitieron al elenco capitaneado por Nicolás Massú remontar el marcador y desatar el júbilo de la afición presente.

Pero en contraparte a la alegría y el festejo de la parcialidad chilena, desde el país vecino debieron asumir con tristeza la derrota que los tuvo a nada de meterse en el grupo de avanzada. Uno de los medios más enfáticos en abordar esta eliminación fue El Comercio. En el sitio peruano analizaron con pesar la caída de sus compatriotas, haciendo hincapié en lo cerca que estuvieron de lograr el boleto a la siguiente fase. “El sentir de una nación iba y venía en cada rally point, las emociones crecían en cada drive y se desvanecían con los errores no forzados. Ignacio Buse dio batalla en cada momento e hizo que Perú vea tenis un domingo por la noche y tenga esperanza hasta el último game”, comenzaron diciendo en la crónica del duelo.

En la previa, la prensa del rímac anticipaba que no iba a ser fácil medirse ante los cuatro tenistas que se encuentran dentro de los 100 mejores del mundo. “Los sureños apelaron a todas las armas posibles: la más influyente quizá fue la elección de jugar en cancha dura, conscientes de que es la superficie que no favorece a los peruanos, y la construyeron en su estadio Nacional. Tendrán a su hinchada a favor y llegan con un equipo con cuatro jugadores en el top 100, algo que no pasaba hace 40 años en el país vecino”, lanzaron con cierta reserva.

Sin embargo, a pesar de la esperanza que existió en cierto punto, se debieron consolar con haber dado una pelea más que honorable. “Lamentablemente, pese al enorme esfuerzo, Perú solo rozó la gloria. El cuadro Bicolor cayó 3-2 ante Chile y quedó a puertas de Las Finales de la Copa Davis. Y esta vez estuvimos más cerca que nunca”, señalaron con desazón ante la falta de jerarquía para liquidar la serie. Y es que a los peruanos sólo les faltaba una estocada para eliminar a los chilenos. Es más, Buse partió ganando el primer set en contra de Tabilo por 2-6, pero después no pudo sostener la arremetida de la raqueta número dos de nuestro país y sucumbió por 6-3 y 6-2.

Con esta caída en el último partido, el mencionado sitio se mostró optimista por lo exhibido, valorando el nivel de su joven estrella. “Fue Buse quien nos mantuvo en la serie. Su victoria ante el top 20 Jarry del sábado y llegar hasta el tercer set el cruce con Tabilo hablan de una rápida evolución del tenista peruano que con 19 años emocionó a todos en sus dos partidos de singles, demostrando que el tenis peruano tiene gran futuro y por mucho tiempo”, finalizaron.