Suma títulos y dólares: el millonario pozo en premios que consolida a Niemann como el deportista chileno más acaudalado de todos los tiempos

Joaquín Niemann suma triunfos y millones de dólares en su cuenta. Este domingo, el chileno tuvo una histórica victoria en el LIV Golf de Mayakoba. Por ese primer lugar en la liga de fondos árabes embolsó US$ 4 millones. Hoy se posiciona, con distancia, como el chileno que más ha ganado en concepto de premios en el mundo del deporte.

Hace dos años, cuando el talagantino pasó del PGA a la competición saudí ya figuraba como el deportista con más recaudaciones en la historia del deporte nacional. Hasta ahí acumulaba US$ 14.583.484, superando las marcas de Marcelo Ríos, quien consiguió US$ 9.713.771 en premios, repartidos tanto por sus torneos en singles como en dobles, o a Fernando González, quien se embolsó US$ 8.862.276 durante su paso por el circuito ATP.

Los dineros que ha recibido Niemann en el LIV se siguen incrementando en relación a lo que cosechaba hasta 2022. El año pasado, el Fondo de Inversión Público Saudí determinaba un aumento del 63% para entregar una bolsa total de 405 millones de dólares en total. Se repartieron 20 o 25 millones de dólares dependiendo del evento, en lo que respecta a la competencia individual. Además, hubo 5 millones extras para el certamen por equipos.

Joaquín Niemann definió el desempate frente a Sergio García sin luz solar. Foto: REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, el campeón se lleva un cheque de 4 millones de la moneda estadounidense. Precisamente lo que recibió Niemann este domingo. El equipo ganador otros 3 millones extras, lo que se traduce en 750 mil para cada participante. En caso de existir un doble triunfo, jugador en cuestión recibe un deposito de 4.75 millones en tres días de competencia. Joaco se pudo ilusionar con eso este fin de semana, pero el Torque GC culminó en el tercer puesto.

Los números en el LIV

Deportivamente, el 2023 de Joaquín Niemann estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Se trataba de un jugador que al momento de pasar de una liga a otra figuraba en el top 20 del ranking planetario. Por lo mismo, llegaba al LIV como capitán de una escuadra. Una, dicho sea de paso, armada a su medida. Pero estuvo lejos de su mejor versión. Incluso fue superado por Mito Pereira en la tabla anual.

Terminó en el puesto 21° en la clasificación individual. Solo en cuatro competencias (de 13) logró posicionarse entre los 10 primeros. Claramente, esto no le impidió sumar cifras muy altas en su billetera. Solo en concepto de premios, Joaco acumuló US$ 3.930.500, sumando lo que obtuvo en cada una de las competencias. En 2023 su mejor lugar fue el séptimo en Bedminster. A eso debe agregársele lo ganado en la competición de equipos. El Torque GC terminó en el tercer lugar y se adjudicó 6 millones de dólares. De esos, un 60% corresponde a gastos de equipos. Por lo US$ 2.400.000 se reparten entre los deportistas. Al tratarse de un equipo de cuatro competidores, cada uno recibió US$ 600 mil. Eso por cerrar el año dentro del podio.

Niemann dejó atrás su mala racha y sumó su primer título individual en LIV Golf. Foto: REUTERS/Raquel Cunha

Por otro lado, está lo que fueron sumando cada vez que su escuadra culminó alguna competición entre los primeros tres puestos. Algo que ocurrió en cinco ocasiones: cuatro primeros puestos y un tercer lugar. Sumando los US$ 600 mil que reciben por un bronce y los US$ 3 millones que se reparten por ser líderes, multiplicado por cuatro, da un total de US$ 12.500.000. O sea, cada participante de conjunto de hispanohablantes sumó US$ 3.125.000.

Este domingo, al ser terceros en la categoría grupal, se repartieron US$ 500 en el primer torneo del año: 125.000 dólares para cada uno.

En total, solo en concepto de premios, Joaquín Niemann se ha hecho de una fortuna de US$ 11.780.500 en el LIV. Es menos de lo que acumulaba al momento de salir del PGA Tour. Sin embargo, a diferencia de su tiempo en el circuito estadounidense, recién en este fin de semana tuvo un torneo en el que cumplió con creces en las expectativas que habían puestas en él. Sumando lo ganado entre ambas competiciones, Niemann se ha hecho de la cuantiosa cifra de US$ 26.363.984.

El premio gordo

Los 4 millones de dólares que Joaquín Niemann se embolsó este fin de semana en la Riviera Maya son el premio más grande que ha obtenido un deportista chileno en una sola competencia. De esta manera, se supera a sí mismo. Antes ya tenía el récord, con su recordada victoria en el Genesis Invitational de 2022. En ese momento, el chileno sumó la cifra de 2 millones 160 mil dólares. Ahora prácticamente dobla aquel número. En esta ocasión lo hizo, además, venciendo a uno de sus grandes maestros en el mundo del golf: Sergio García, quien fue clave en el alzamiento del nacional dentro del circuito mundial.

Tras la victoria, Niemann no ocultó su emoción. “Es increíble, trabajé mucho en las últimas semanas, practiqué mucho el putt, es realmente asombroso todo esto”, dijo el deportista chileno. “Fue muy complicado, le pegué muy bien a la pelota en el último hoyo, tenía mucha confianza en mi juego, y se me dio esta vez (...) Estoy listo (para ganar más torneos). Quiero ganar majors, pero primero tengo que entrar a ellos”, cerró.