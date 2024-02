La ANFP y Canal 13 entran en guerra por la marca “Generación Dorada”

Con participación consecutiva en dos Mundiales y la obtención del bicampeonato de la Copa América, la llamada Generación Dorada ha dejado su huella en el fútbol chileno. Claudio Bravo, Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, entre otros, forman parte de este grupo que llenó de éxitos al deporte nacional.

Hoy, con el grupo ya en retirada y volviendo a defender equipos en territorio nacional, la denominación de este conjunto de deportistas se encuentra en una disputa legal.

Esto después de que Canal 13 solicitara el registro de la frase “Generación Dorada”. A pesar de que desde Quilín se opusieran, este paso fue aprobado por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi).

Claro que el ente rector del fútbol nacional no se ha quedado de brazos cruzados. Así, recurrieron al Tribunal de Propiedad Industrial para intentar revertir este fallo de primera instancia. En el caso de que este último organismo decida a favor de la ANFP, ambas partes deberán buscar una solución en la Corte Suprema.

Argumentos

La defensa de la asociación liderada por Pablo Milad, a cargo del estudio Alessandri, señaló ante el Tribunal que “resulta un hecho notorio que la expresión a través de la cual se denomina públicamente a la Selección Chilena de Fútbol es La Selección Chilena, La Selección Nacional, La Roja y, aquel de interés para el presente recurso, La Generación Dorada”, tal como remarca Diario Financiero.

“La expresión Generación Dorada se utiliza para referirse a La Selección Chilena de fútbol que clasificó a dos mundiales consecutivos, algo inédito en la historia del fútbol nacional, además de ser la selección bicampeona de América en 2015 y 2016″, agregan.

Foto: Agencia Uno.

Por último hacen hincapié en el hecho de que un consumidor que conoce la expresión Generación Dorada lo asocia indudablemente a la ANFP y creerá que se trata de servicios ofrecidos por la Asociación, “cuestión que impide la coexistencia pacífica de los mismos, al ser perjudicial no solo para mi mandante sino, para los consumidores”.

Por otro lado, la defensa de Canal 13, liderada por el estudio Sargent & Krahn, señaló durante el proceso ante el Inapi que “La ANFP no puede atribuirse la creación de la marca respecto de los servicios requeridos por mi mandante en clase 41, toda vez que es de público conocimiento que en la práctica no desarrolla ni ofrece este tipo de servicios”.

También argumentan que “la asociación pretende atribuirse un uso y creación que no detenta y, más grave todavía, respecto de servicios que no desarrolla en el mercado”. Por último, indican que “Todos estos antecedentes llevan a concluir fundadamente que la ANFP derechamente pretende impedir un proceso de inscripción legítimo, esgrimiendo derechos que en la práctica no detenta”.