Los cambios a las reglas del fútbol chileno que se debaten a raíz de la pandemia

El fútbol chileno trabaja en el retorno. Si bien los elencos nacionales siguen atentos al desarrollo del coronavirus, que podría modificar la fecha de reanudación del torneo, pactada para el 31 de julio, también centran sus esfuerzos en analizar la serie de modificaciones que se buscan ejecutar a los estatutos del certamen nacional. La para de 90 días cambió el escenario.

Para estas modificaciones, los clubes deberán aprobar una modificación a los estatutos de las competencias. El próximo consejo de presidentes, que aún no tiene fecha definida, pero que se agendará para las próximas semanas, tomará estas decisiones. En un certamen en marcha, el quórum para cambiar los estatutos exige unanimidad. Sin embargo, se apuesta a que se deberá apelar a caso fortuito o razones de fuerza mayor, tal como sucedió en noviembre, en la suspensión del torneo por el estallido social, que exigiría 4/5.

Uno de los puntos que se busca modificar es la apertura de la ventana de fichajes del certamen nacional, fijada para octubre. Hoy, la mayoría de los elencos se abren a la posibilidad de generar una ventana de contratación apenas se reanude el torneo y no esperar hasta el final de la primera rueda. ¿El motivo? Se pretende aprovechar al máximo las contrataciones, considerando que se deberá jugar dos veces a la semana para suplir las fechas que se han perdido. Además, en octubre, la fecha inscrita para sumar refuerzos, todos los mercados están cerrados. La mayoría de los elencos no piensa en refuerzos. Universidad de Chile, por ejemplo, ya definió que durante la temporada 2020 no habrá ninguna incorporación. Equipos como Iquique, sin embargo, necesitan sumar al menos un jugador. Los Dragones Celestes necesitan fichar un arquero, luego de que sus dos arqueros suplentes (Junior Bórquez y Luis Sotomayor) arrojaran positivo y estén en plena defensa frente al Tribunal de Expertos en Dopaje.

Otro de los temas que algunos elencos proponen es disminuir la cantidad de minutos que se les exige a los juveniles en cancha. Los estatutos actuales exigen que los futbolistas chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 1999 deben jugar al menos el 70% de los minutos efectivamente jugados. El cálculo del minutaje corresponderá a la participación sobre un total de 34 fechas, teniendo que cumplir con un mínimo de 2142 minutos.

El cambio apunta a constatar solo el 50% de minutos en relación a la inclusión de juveniles. La razón que exponen algunos dirigentes es que la mayoría de los canteranos de cada plantel vive en pensiones del club, lo que podría generar brotes de Covid. Su participación, de igual manera, será necesaria por la gran cantidad de partidos que se disputarán de manera consecutiva y por las lesiones que se irán presentando.

En tanto, los castigos por la acumulación de tarjetas amarillas también busca ser modificado. Hoy se se suma un duelo de suspensión con cinco amonestaciones, después con tres y luego con dos. La idea es cambiar el código de procedimientos y penalidades, para que la fecha de castigo por amarillas sea con cinco, después con cuatro y siga sucesivamente con tres. Se solicitará que el tribunal de disciplina indique de inmediato el castigo para no esperar hasta la próxima audiencia que obligaría a una para mayor del jugador.

Finalmente, varios elencos apuestan por fijar una nueva fecha de cierre del torneo, que hoy está pactada para mediados de diciembre. La idea es descongestionar el calendario para evitar futuras lesiones de los futbolistas que arrastrarían otro tipo de problemas.