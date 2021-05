Luca Marcogiuseppe y la eliminación de La Calera: “El equipo compitió y mereció más puntos de los que consiguió”

Unión La Calera quedó eliminada de la Copa Libertadores de América. Los cementeros estaban obligados a obtener un buen resultado ante Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, pero sucumbieron ante la solidez del equipo argentino y perdieron por 2-1. Sin embargo, pese al mal resultado, en el camarín chileno evitaron hablar de un fracaso, ya que se trataba de la primera participación del club en el certamen.

“No le llamaría fracaso. Es nuestra primera participación en este torneo a nivel club, con muchos jóvenes. Hemos jugado grandes partidos de local, donde merecimos más puntos. Esperemos tener esa chance de ir a jugar con Liga y quedarnos con el boleto en la Sudamericana”, sostuvo el arquero Alexis Martín.

Precisamente, los cementeros aún tienen una lejana opción de salir terceros para poder meterse en la Sudamericana, debido al empate 2-2 entre Flamengo y Liga. No obstante, se trata de una tarea compleja, ya que tendrían que vencer a los universitarios, en Quito, por tres goles o más.

“Creo que nos faltó suerte. Se nos escaparon puntos de local, que después de visita son más complicados de conseguir. Nos faltó suerte y contundencia, sobre todo, en las áreas, como para tener más puntos”, cerró.

Su técnico, Luca Marcogiuseppe, coincidió. “No creo que haya grandes diferencias de planteles, pero era nuestra primera primera participación en la Copa, en un grupo con tres campeones. Sabíamos que iba a ser difícil, pero el equipo compitió y mereció más puntos de los que consiguió, pero Flamengo y Vélez por algo son los clasificados y se lo merecen”, dijo el DT.

“Hoy era la útima instancia para poder buscar la posibilidad de pasar de ronda, restando un partido en la altura que va a ser complejo. Ahora, a prepararse para ver si podemos lograr el objetivo de la Sudamericana. Igual dependemos del partido entre Liga y Flamengo”, añadió.

El entrenador destacó al conjunto de Liniers. “Nos superó el mejor equipo del fútbol argentino. No creo que haya sido un desorden táctico, hay un gran mérito del rival. Nos obligó a cambiar el sistema. Teníamos muchos jugadores con amarilla y no queríamos que nos pasara lo mismo que en la ida. En Chile merecimos otro resultado, pero hoy nos superó y nos ganó. Vélez marcó la diferencia no solo en el inicio, también en la construcción y en la finalización del juego. Fueron claros y contundentes, sobre todo, en el primer tiempo”, concluyó.