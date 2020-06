Mauricio Isla envía ayuda a los vecinos de Buin

Mauricio Isla está en una etapa fundamental en su carrera pensando en su futuro. El lateral no continuará en el Fenerbahçe y uno de los clubes que ha mostrado más interés en ficharlo es Boca Juniors, principalmente por el gusto de Juan Román Riquelme. Mientras eso sucede, el Huaso no se olvida de sus origenes.

A través de sus redes sociales, el jugador dio a conocer una donación de cajas de mercadería realizada hacia los vecinos de Buin, su comuna natal. “Mi querido pueblo MAIPO - BUIN... ha sido difícil para todos, no podía estar ausente con los que me vieron crecer, de esta manera quiero contribuir con un poquito en este difícil momento, se que no serán tiempos fáciles pero con un granito de arena más sumamos”, publicó Isla.