Messi vs. Messi: Tomás, sobrino de Lionel, reveló que pensó “arruinarle” la carrera a su tío

Uno de los aspectos que Lionel Messi suele reservarse es el aspecto familiar. El flamante refuerzo del Inter de Miami prefiere referirse al aspecto deportivo más que exponer a su familia y familiares.

Sin embargo Tomás Messi, uno de los sobrinos de Leo, protagonizó una entrevista en la que revela varias situaciones de la vida privada familiar y cómo es su relación con su tío.

En una entrevista con el programa Giro Perfecto del canal de Twitch Quefla, comenzó asegurando que la relación con el 10 es “como a uno más, como él quiere”, aunque reconoció que al principio no era así.

“De chico me pasaba de pensar que estaba al lado de él, pero ahora ya no. Es mi tío. Si vamos al fanatismo, sí, lo veo como la persona más grande que hay”, expresó. Aunque en esa admiración también se sumaban algunos celos.

“Recuerdo que Leo fue al jardín donde iba yo, cayó de sorpresa y todos los nenitos estaban: ‘Leo, Leo, Leo...’. Y yo pensaba: ‘Salgan porque les doy un tiro a cada uno, ja’. Ahora no sé dónde estará esa foto, pero hay una que yo estoy sentado a upa de él mirando a un par con una cara...”, contó entre risas.

También dio a conocer una situación que pudo acabar con la carrera del jugador. En la ocasión Tomás reveló que en un partido entre familiares de tres vs. tres estaba él junto a sus primo Mateo y Agustín y del otro lado estaban Thiago, Benjamín (hijo de Rodrigo) y Lionel.

“En un momento me sale tirarle un caño a Leo. No sé ni con qué pie lo hice. Le doy el pase a Mateo para el gol, todo re contento”, inició el relato. Claro que esto no le cayó bien a su tío.

“Cuando pasa la próxima jugada digo: ‘Le salgo a ver qué pasa’... Me limpió, me tiró un caño, vuelve para atrás, me tira otro... Y yo estaba pensando: ‘¿Le arruino la carrera o qué hago?’ Lo dejé pasar”, apuntó riendo.

Y es que según contó el ex Barcelona y PSG es muy competitivo y se lo dejó demostrado ese día y en la PlayStation donde reconoció que nunca logró derrotarlo.

Sorpresas cumpleañeras y la experiencia en Qatar

En el momento en el que Tomás cumplió los 18 años Lionel se las arregló para darle una gran sorpresa. Llevó a la celebración a Los Palmeras, Fer Palacio y Damas Gratis. “Estábamos todos medio pasados de copas y se empezó a rumorear en el salón que venían Los Palmeras... Ahí Leo me agarró y me empezó a hablar hasta que armaron todo”.

Claro que también los Messi han debido enfrentar momentos malos, en especial en relación con la selección de Argentina ya que Messi con la Albiceleste no pudo celebrar hasta la Copa América de 2021.

“En los momentos feos que tuvimos nos hemos sentido muy mal, hemos pasado momentos feos. Hemos visto a Leo llorar y nos caíamos. Ahora ya está...”, apuntó después de haber con seguido el título de Qatar.

Y sobre la Copa del Mundo, también dio a conocer cómo era el ambiente en la concentración del equipo que estaba bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni. “Tuvimos un poquito de contacto, comimos varias veces con Leo. Nosotros íbamos donde estaban los jugadores y ahí cada uno con su familia. Era después de cada partido que se ganaba, porque los argentinos somos muy cabuleros”.

Claro que allí de lo que menos se hablaba era de fútbol. “Se hablaba de otra cosa. Lo único que se dijo es que si salíamos campeones iba a ser la locura más hermosa que iba a pasar”.

Por último, se refirió a la posibilidad de que Lionel vuelva a Argentina para vestir la camiseta de Newell’s Old Boys. “Como hincha de Central no me gustaría verlo en la Lepra. No sé si vendrá alguna vez, las ganas sé que siempre están. Es algo hermoso venir a jugar acá”, cerró.