Montillo: “Nunca duden de mi compromiso con el club, no se dejen llevar por periodistas”

Universidad de Chile logró una vital victoria ante Unión Española en el Estadio Nacional y comienza a olvidar la palabra descenso. Los azules se impusieron por 3-0 y tuvieron como uno de sus protagonistas a Walter Montillo, quien vive sus últimos partidos con la U. Tras el encuentro, se refirió a sus días antes del retiro.

“Es una felicidad poder ayudar. Mi compromiso con la U fue de ayudarla en la situación que estaba. Sabíamos que no iba a ser un año fácil. Aún no estamos salvados. Me quedan dos partidos y lo intentaré hacer como siempre, tratando de ayudar, e irme en paz”, dijo el volante a TNT Sports Chile.

Además, se refirió a las críticas que ha recibió en los últimos meses. “A veces cuando se habla tanto tienes daños colaterales. Me he comportado muy bien con mis compañeros. Cuando escucho cosas de que no quiero jugar o que quiero echar a un técnico le pega a los demás. Hoy nos posicionamos sobre Curicó, es un gran desahogo. Lo hicimos bien”, agregó.

También se refirió a la posibilidad de atrasar su retiro. “No tengo ganas de demostrar en otro equipo, quería terminar mi carrera en este club. Hay que ver el día de mañana si la gente quiere llenar un estadio para venir a despedirme. De acá a que vuelva la gente al estadio no lo sé. Ojalá que sí, me quiero despedir y que la gente lo pueda ver bien”, confesó. Por último, dejó un mensaje a la hinchada azul: “Nunca duden de mi compromiso con el club, no se dejen llevar por periodistas”.