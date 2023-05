Niemann y Mito llegan a la “casa” de Trump: cómo es el LIV Golf Invitational DC y qué vínculo tiene con el expresidente de EE.UU

En su segundo año de funcionamiento, el LIV sigue a paso firme con su intención de dominar el mundo del golf. Más grande, más millonario, más visible y con el flamante campeón del PGA Championship entre sus filas, la superliga saudí pasa por un momento brillante. Y su siguiente parada no será una cualquiera.

Washington y el Trump National Golf Club recibirán las acciones este fin de semana. Un club de mucho estatus en la zona de Virginia y que tal como dice su nombre es propiedad del ex presidente de los Estados Unidos, quien no solo es un simple arrendatario, sino que una figura muy relacionada al nuevo tour. En 2022 ya fueron dos sus clubes de golf que tuvieron fechas del LIV. Para este año tres, ya que después de Washington vendrán Bedminster (11-13 de agosto) y Miami (20-22 de octubre). Además, participa de los Pro-Am que se organizan y declara a favor de la superliga, aunque aquello lo envuelva en polémicas sociales y judiciales.

Por ejemplo, este miércoles apareció sin problemas en el torneo de profesionales y amateurs que se organizan como previas al fin de semana junto a los golfistas Patrick Reed y Bob Koepka. Más que mal es el dueño de casa.

Ocasión en la que aprovechó de lanzar unas fuertes declaraciones en torno a la disputa que tiene el tour norteamericano con la liga de los petrodólares. “Creo que el PGA cometió un gran error al jugar contra ellos (LIV). Tienen dinero ilimitado y les encanta. Y ha sido una gran publicidad para Arabia Saudita. Los saudíes han sido fantásticos para el golf y van a convertirlo en una gran pieza dentro de su país, van a hacer algunos campos geniales”, declaró el empresario, quien en marzo de 2024 tendrá que ir a juicio por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford.

Tras jugar el torneo, Trump fue consultado de por qué el LIV elegía sus recintos para desarrollar sus eventos, a los que el republicano respondió sin dudas: “Es el mejor campo en el área tri-estatal. Es el mejor club. Ni siquiera es un concurso. Creo que es una de las mejores propiedades en cualquier parte del mundo. Tienes el río Potomac. No cualquier río. No hay otro campo de golf que pueda estar en el Potomac”, expuso.

Patrick Reed y Donald Trump en el Pro-Am de Washington. (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Pero la pregunta también puede abordarse más allá de las cualidades del campo, ya que la relación Trump-LIV es mucho más profunda. Por ejemplo, no son pocos los que postulan que el magnate encontró en la superliga a un salvavidas, tras el bloqueo que le realizó el PGA Tour luego del asalto al Capitolio por un grupo de sus seguidores en 2021.

Antes de aquella situación, el Trump Bedminster en Nueva Jersey estaba confirmada como la sede del PGA Championship de 2022, logrando por primera vez que un recinto de su propiedad albergara uno de los tres grandes con ubicación itinerante. Algo que apenas unos días después del asalto fue cancelado por las autoridades del torneo debido a “motivos políticos”.

Sin esa carta, Donald Trump encontró en Arabia Saudita un compañero ideal para seguir teniendo notoriedad dentro del golf profesional, siendo incluso su recinto en Miami el que recibió la fecha final de la temporada.

Aquel vínculo eso sí no pasó desapercibido y hace tres semanas el New York Times sacó un reportaje informando que la relación entre el ex presidente y el LIV (controlado por el Fondo Público de Arabia Saudita) está siendo investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En concreto, el periódico informa que la justicia citó a la Organización Trump para obtener registros sobre LIV Golf y los vínculos del presidente Trump con el circuito, para incluir la información dentro de la investigación sobre cómo este ha manejado los documentos clasificados a los que tuvo acceso durante su mandato una vez que dejó el cargo en 2021.

Otro episodio recordado de esta relación, pero que no tiene ninguna incidencia legal, es cuando un grupo de familias de las víctimas y sobrevivientes del 11 de septiembre protestaran porque Trump facilitó sus campos de golf para disputar la liga.

Washington tendrá a los chilenos

Como ya es costumbre y tras un PGA Championship de extremos, Joaquín Niemann y Mito Pereira aparecerán en el field de jugadores que comiencen las acciones este viernes. Por un lado el talagantino, quien va a buscar su revancha tras una semana en donde por primera vez en los últimos 10 majors no logró superar el corte. Por otro, el de Talagante quien demostró que se siente bien compitiendo por el “Wanamaker” y terminó 18° en Oak Hills.

Los chilenos competirán por un pozo de 25 millones de dólares (sumando lo que se gana por equipos) frente a figuras de renombre como, Cameron Smith, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau y Brooks Koepka. Este último el gran favorito para hacerse con los 4 millones de la divisa norteamericana que se entregan al campeón, luego de su gran victoria en el PGA Championship. Esta también significó la primera vez que un jugador gana un major disputando el LIV.

En la tabla anual acumulada, Mito Pereira es el mejor de los chilenos, encontrándose en el puesto 12. Niemann por su parte se encuentra 22. Esto, sumado al lugar 14 en que está Sebastián Muñoz y al 45 de David Puig, permiten que el Torque GC sea el sexto mejor equipo de la competencia.