“Otro nivel; a sacar la chu... mañana”: la explosiva arenga de Massú a Garin en la previa al debut en la Copa Davis

Chile prepara los últimos detalles para enfrentar a Suecia en el primer partido del grupo A de la Copa Davis. Una serie que tiene duelos definidos y que podría ser clave en el objetivo de llevar al país a las Finales de Noviembre. Por eso Nicolás Massú está dejando todo para que sus pupilos se lleven los puntos antes los europeos.

Ni siquiera una operación por un corte de ligamentos lo detiene. Se le ha visto activo en Bolonia y este lunes no fue la excepción. El ex nueve del mundo guió el entrenamiento de Christian Garin (103°) y le entregó una potente arenga de cara al duelo de este martes, donde posiblemente enfrente a Leo Borg (407°).

La escena quedó registrada gracias al medio “La Arenga del Abuelo”, quienes registraron el momento en que el capitán de Copa Davis guía una serie de golpes de derecha para Garin. “¡Otro nivel! !Las cuatro adentro! Llevas doce derechas que le has pegado a todas bien, todas bien con distancia y acelerando. En ninguna le bajaste la intensidad, por eso no fallas”, le dice Massú.

Garin sigue impactando la bola y cuando el ejercicio termina, Massú le lanza la última frase: “¡Lo quemamos, a sacar la chucha (sic) mañana, lo quemamos!”, lanza nuevamente el viñamarino, antes de felicitar a su pupilo.

Una muestra más de la confianza que tiene el doble campeón olímpico con Garin, quien ha estado presente en el equipo desde su llegada, siendo por muchos años el rostro principal de la comitiva nacional.

“Nos merecemos estar acá”

Massú también tomó la palabra en la sala de prensa, siendo el protagonista de la última conferencia del equipo nacional. “Estoy contento por los días llevamos acá, fuimos los primeros en llegar y no solamente por eso, sino por las horas de entrenamiento y la intensidad. Hemos ocupado todas las horas y eso significa mucho para mí, porque veo las ganas que tienen, y siempre el trabajo, para mí, da confianza, porque uno se siente con la tranquilidad de que hizo lo humanamente posible para que te vaya bien. Después el resultado, ganes o pierdas, no se puede manejar, pero te quedas con la imagen de que diste todo”, comenzó explicando.

También conversó de las ausencias que tendrá el grupo, entre las que destacan los jugadores italianos Jannik Sinner (6°), Matteo Berrettini (66°) y los canadienses, Felix Auger Alliassime (14°) y Denis Shapovalov (31°). “Independiente de los países que tengan bajas, no son cosas que están en nuestra mano, y como capitán me ha tocado jugar con bajas en el equipo de Chile. Eso no es nuevo, y los partidos hay que jugarlos, y serán con tenistas que igual están en el circuito. Italia y Canadá tiene grandes jugadores pese a las bajas, Suecia ya estuvo acá y por algo está acá”, expresó.

También evitó confirmar quienes serán los singlistas y si alguno de estos también estará en el dobles. “Nosotros sabemos que son partidos a tres días. Nosotros tenemos hasta mañana una hora antes para anunciar y haré la nominación cuando corresponda, y eso lo dejo en la privacidad del equipo, porque también hay mucho de estrategia. Nosotros tenemos una gran comunicación y yo estoy enfocado en Suecia”, explicó. De todas formas se espera que el singlista número uno sea Nicolás Jarry, el dos Christian Garin y en el dobles estén Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

Finalmente, hizo una valoración de todo el proceso vivido y de las diferencias de esta edición con la de 2019. “Nos merecemos estar acá. Hemos hecho un camino largo, y podemos jugar muchos años más. Y no será la primera ni la única oportunidad de hacer algo importante. Hoy tenemos más experiencia que en 2019, mejor ranking, por lo que se abre una esperanza más”, concluyó.