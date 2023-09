Presidente de la Federación aborda el duro dardo del técnico de los Cóndores

Cristian Rudloff está tranquilo. Pese a las derrotas de los Cóndores, comprende que la selección está en un proceso de crecimiento y recién entra en la competencia de primera línea internacional. Reconoce que leyó las declaraciones de Pablo Lemoine, pero señala que aquellas críticas son para World Rugby, por no promover los amistosos entre potencias y equipos en desarrollo.

“Estamos tristes por el resultado, pero bien. Los jugadores hacen un análisis de lo que fue el partido y como dijo Sigren, ojalá esto nunca más suceda y estemos más preparados para competir en estas lides”, inicia diciendo al responder el llamado de El Deportivo.

Pablo Lemoine apuntó a la preparación previa...

No es un dardo a la dirigencia de la Federación Deportiva Nacional de Rugby, es una crítica hacia la directiva de World Rugby, que no nos permiten tener competencias de este nivel de manera permanente. Pero estamos trabajando para eso. Eso es lo que dijo. Esto lo hemos construido juntos, con un gran compromiso por el alto rendimiento. Estamos realizando algo que no se había hecho en Chile. Necesitamos más competencias para que esto no vuelva a suceder. Hace cuatro años perdíamos por este marcador ante Canadá en Estados Unidos, hoy jugamos ante Inglaterra en el Mundial. Vamos superando escollos y desafíos que tenemos por delante.

¿Qué se está haciendo para que se pueda competir mejor?

Estando en Francia hemos tenido reuniones políticas necesarias para poder organizar partidos de nivel. Queremos enfrentarnos a las potencias. Para eso hay que demostrar que tenemos la infraestructura suficiente. Hemos enfrentado a Japón, Samoa e Inglaterra. Es historia para el rugby chileno. Ahora nos ven con otros ojos, nos quieren ayudar y nos abren las puertas. Es la primera vez que enfrentamos a este nivel de competencias.

¿Se pueden jugar amistosos contra equipos de primer nivel?

Hemos tenido la oportunidad de sentarnos en la misma mesa que las potencias por primera vez. Podemos pedir partidos con países de este nivel. Ya lo hicimos con quienes han sido nuestros rivales y además tuvimos reuniones, muy positivas, con las federaciones de Nueva Zelanda y Sudáfrica. El futuro se ve auspicioso. El trabajo nadie lo hará por nosotros. Debemos buscar nuestro espacio y pedir enfrentarlos a ellos. Si esperamos sentados no pasará nada. Pero conocemos el camino.

¿La presencia de Lemoine sigue asegurada en el proyecto?

Pablo lidera este proyecto maravilloso. Sus palabras son solo impotencia de no poder ir más rápido, pero sabemos que es lo que tenemos que hacer. Eso nos permitirá acercarnos a las potencias y que estos resultados sean historia y no se transformen en algo común. Lemoine sigue. El desarrollo del rugby en Chile se da desde todos los estamentos. Tanto en el profesionalismo como en los colegios. Los milagros no existen y seguimos liderando este proyecto. Tenemos muchas oportunidades por delante.