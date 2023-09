Los Cóndores no pueden con la historia y caen ante Inglaterra

Los Cóndores tenían un verdadero desafío. Seguramente, el más importante para la selección nacional, pues se debían medir ante Inglaterra por primera vez en la historia. La Rosa, selección catalogada como tier 1, el nivel más alto de competencia en este deporte. De hecho, marchan en la sexta ubicación del ranking de World Rugby, un contraste muy marcado en comparación a la vigésimo segunda posición de Chile.

Los Cóndores lograron resistir en el inicio, pero las supremacía y el ritmo de los europeos fue inevitable, por lo que terminaron imponiéndose por 71-0. A pesar de la abultada derrota, los 44.315 espectadores que llegaron a Lille fueron testigos de un significativo aprendizaje para el equipo dirigido por Pablo Lemoine.

Novedades en los equipos

Chile tuvo las novedades de Francisco Urroz y Cristóbal Game en el XV que paró el estratega uruguayo en el Pierre-Mauroy. Ambos realizaron su debut absoluto en el certamen mundialista. Además, Benjamín Videla tuvo su estreno como titular.

Inglaterra, que venía de dos victorias ante Argentina y Japón, respectivamente, plantó un equipo alternativo. Con el propósito de otorgarle descanso a sus jugadores tras dos importantes triunfos, enfrentaron a, en el papel, la selección más débil del grupo con un equipo plagado de suplentes. Eso sí, tenía una novedad, pues el histórico capitán Owen Farrell realizó su debut en el certamen mundialista luego de cumplir una suspensión.

“Tengo una enorme ansiedad. Vengo esperando este mundial desde hace mucho y fue duro verlo de afuera pero el equipo viene realizando una tarea brillante”, señaló en la previa. El back capitaneó al equipo por vez número 44 y superó a Chris Robshaw, ubicándose en la segunda posición histórica de capitanes de la Rosa.

Superioridad absoluta

A pesar de las numerosas sustituciones, el equipo mostraría una evidente superioridad sobre los Cóndores. La experiencia y diferencias, tanto físicas como tácticas, fueron claras. Derechamente, es un equipo de otra categoría. Aunque Chile logró resistir durante los primeros 20 minutos. La defensa nacional se lució soportando los embates, pero no fue suficiente.

El conjunto nacional no lograba tener la pelota mayormente. Pancho Urroz no estuvo lo suficientemente fino con su pierna derecha, lo que permitía una rápida recuperación de los europeos. Al recibir los balones, no lograba ubicar los envíos fuera de la demarcación de la cancha para arrancar con un lateral en contra, pero ubicados en la zona inglesa.

La superioridad se haría notar. Inglaterra realizó un gran juego con su línea de backs tras un scrum y Henry Arundell sorprendió por la banda derecha. Gran arremetida que significó el primer try. Farrel falló la conversión. Tres minutos después vino la segunda anotación tras un maul y Theo Dan. Eso sí, ahora el histórico capitán sí estiró la ventaja.

Chile tuvo destellos con buenos contragolpes, incluso, podría haber descontado. Sin embargo, no lograron superar la férrea zaga europea. Los nacionales perdieron la solidez y consistencia defensiva, mientras que los ingleses fueron creciendo cada vez más. Además, no lograron aprovechar los lineouts que se presentaron.

Durante el final se vivieron minutos de intranquilidad y muchos problemas. Arundell, Bevan Rodd y Marcus Smith sumaron tres tries en los últimos diez minutos. Este último, gracias a la velocidad del fullback, replicó la tendencia negativa de sufrir en el cierre del primer tiempo, tal como pasó ante Japón y Samoa. Llegó el pitazo con un marcador de 31-0.

En la segunda mitad, Inglaterra volvió a imponer sus condiciones desde el arranque. Dan volvió a anotar en el 45′ y Arundell selló su tercer try tres minutos después. Las conversiones estiraron la diferencia.

No obstante, cuando las combinaciones de la Rosa no funcionaban, las individualidades sí. Arundell recibió, como en toda la tarde, por la derecha y realizó una gran acción. Encaró y con un sombrero eludió al último defensor, logrando sellar su cuarto try del duelo. Fue una pesadilla para la resistencia chilena. De hecho, marcaría otra anotación a falta de diez minutos para finalizar el encuentro. Smith completaría un nuevo try que, sumado a otro de Jack Willis, sentenciaron el duelo.