Álvaro Recoba envía potente mensaje a Marcelo Bielsa: “Paciencia no le vamos a tener”

Uruguay tuvo un inicio fuera de lo común por Eliminatorias. Los charrúas vencieron a Chile de local, por 3-1, pero cayeron de visita ante Ecuador, por 2-1. A pesar del buen inicio ante la Tri, el conjunto local se impuso y salió del saldo negativo.

El arranque fue positivo, pero los celestes se fueron quedando con el paso de los minutos. En ese sentido, la derrota trajo consigo una serie de críticas ante Marcelo Bielsa, quien ha sido apuntado constantemente en su breve paso al mando del combinado oriental.

Las controversias no han parado en torno a la imagen del Loco. Ha sido abiertamente cuestionado por históricos referentes como Diego Godín o Sebastián Abreu. Ambos apuntaron a la ausencia de las nóminas de Luis Suárez y Edinson Cavani. Por otro lado, la prensa y una serie de dirigentes del fútbol uruguayo mostraron su descontento por el “secretismo” del rosarino, algo propio de sus trabajos. La demora en la entrega de la convocatoria definitia fue clave en el enojo.

Estos problemas se han traducido en la interna, incluso. Dos históricos funcionarios del centro de entrenamiento de la Celeste dieron un paso al costado. Claudio Pagani, exintendente del Complejo de la AUF, dejó su cargo tras doce años. Alberto Pan, médico de la selección desde hacía 17 años, también renunció. Ambos dejaron por no discrepancias en el método de trabajo o incompatibilidades para llevar ciertas funciones.

Potente mensaje

Otro histórico de la selección charrúa también salió al paso y cuestionó al entrenador. Álvaro Recoba, en conversación con TyC Sports, fue consultado por el desempeño de Bielsa y entregó un mensaje tajante: “Cuando juega la selección, no hay paciencia”, arrancó diciendo.

“Primero me resulta raro que esté (en la Selección de Uruguay), pero para bien. Paciencia no le vamos a tener. No hay paciencia en el fútbol. Cuando juega la selección, hay que ganar”, señaló el Chino, quien, a pesar de sus discrepancias con el estratega, valoró su experiencia. “Es un entrenador de élite, muy detallista, pero que los jugadores van a tener que responder”, añadió el otrora volante.