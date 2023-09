Pablo Lemoine dispara por la preparación de los Cóndores tras la caída con Inglaterra: “De un lado estamos los payasos y desde el otro los dueños del circo”

Un duro traspié sufrieron este sábado los Cóndores luego de caer por 0-71 ante su similar de Inglaterra en la tercera jornada del Mundial de Rugby que se disputa en Francia.

Y como era de esperar, tras el encuentro ante el seleccionado de la Rosa, Pablo Lemoine -head coach de Chile- fue categórico para definir lo que fue el desempeño del cuadro nacional: “Tuvimos 22 minutos muy buenos y después desaparecimos, pero hace años estamos pidiendo lo mismo, de tener estas experiencias antes de jugar un mundial”.

En ese sentido, el entrenador uruguayo señaló que “la verdad es que ya me da un poco de repulsión seguir hablando lo mismo porque al final esto es como un show, donde de un lado estamos los payasos y desde el otro están los dueños del circo, y a mí me tiene saturado el tema”, disparó.

En ese sentido, el adiestrador charrúa recalcó que “los jugadores dan lo que pueden y toda la energía que tienen la ponen ahí. En definitiva es parte de esto, de tratar de hacer que el show funcione, pero es muy injusto porque no conocen la velocidad del ataque, lo ejecutivo que son los otros equipos y ahí estamos en el medio, tratando de parecernos a algo pero somos otra cosa”.

Los Cóndores no pudieron ante el poderío de Inglaterra en el Mundial de Rugby.

De todas formas, Lemoine aprovechó de enviar un mensaje a los seguidores del elenco nacional: “Sigan creyendo en los chicos, porque los jugadores se vacían y dan el máximo que tienen, pero a veces es lo que tienen, no es que no quieran hacer más”.

“Sigan apoyando porque se merecen todo. Son tipos que han dado la vida por esto, así que ojalá que la gente siga reconociéndolo. La verdad es que 71-0 es un número espantoso, pero si vamos a mirar los números va a ser muy difícil que esto siga creciendo”, concluyó.

“No estamos acostumbrados a este ritmo”

Al igual que Pablo Lemoine, el jugador chileno Alfonso Escobar manifestó tras el compromiso que “los errores nos salieron bastante caros, aunque los primeros veinte minutos fuimos muy competitivos. La indisciplina y las formaciones fijas al final nos llevaron a cansarnos más de la cuenta y jugar en nuestro territorio. Ahí Inglaterra, entrando en nuestro campo, no nos perdonó”.

De todas maneras, recalcó que este tipo de enfrentamientos “nos sirve totalmente para el futuro. Medirnos contra estos equipos es lo que nosotros vinimos a buscar y creo que por veinte minutos estuvimos a la altura, asi que feliz por eso”.

Por su parte, su compañero Rodrigo Fernández señaló que el cotejo de este sábado fue “un partido contra un candidato como Inglaterra, que nos hizo pagar todos los errores. Nos jugó a un ritmo que no estamos acostumbrados y nosotros perdonamos en todas las oportunidades que tuvimos”.

En ese sentido, el jugador de los Cóndores dijo que “al final el balance es bien agridulce porque mostramos cosas muy buenas pero que no supimos concretarlas nunca, y pagamos muy caro en el marcador”.

Sin embargo, Fernández coincidió con el head coach nacional respecto a la entrega del equipo: “Todos dimos todo y eso se vio en la cancha, pero a este nivel no es suficiente. Nos equivocamos mucho y el desgaste fue sin recompensa. Hicimos cosas muy buenas, con mucho desgaste en los primeros veinte minutos pero no nos pudimos meter en el marcador y al final eso nos fue desgastando físicamente”.

Finalmente, sobre el último partido frente a Argentina, confesó que “ni siquiera he pensando en ellos. Es un partido que todo chileno quiere jugar, un rival sudamericano, nuestros vecinos, así que estamos muy contentos de jugar contra ellos, aunque la verdad es que no he pensado mucho en eso, estaba pensando en Inglaterra. Ahora a preparar la semana, el partido y disfrutar el último partido que nos va quedando”, cerró.