Quiere retener la corona: Ott Tänak queda líder tras una accidentada jornada del WRC Chile

El ganador del WRC Chile de 2019 quiere retener la corona. Ott Tänak volvió a brillar en tierras penquistas, tal como hizo hace tres años en la última edición de la fecha nacional del Mundial de Rally. Tras un duro día de competencias, quedó en la punta a casi 40 segundos de su compañero Kalle Rovanperä, quien si gana esta fecha asegura ser bicampeón mundial de rally.

Pero la verdad es que aquello estuvo lejos de suceder durante el viernes. El piloto de Toyota tuvo serios problemas sobre los suelos nacionales y desde temprano se alejó de la punta. Tänak en cambio, brilló y consiguió un tiempo de 58:43.7 tras las especiales de Pulperia, Rere y Río Claro, las cuales tuvieron dos pasadas. Una temprano en la mañana y otra ya por la tarde.

Eso sí, el día no solo estuvo marcado por el gran rendimiento de los pilotos que pelean la punta, sino que también por los graves accidentes que se presenciaron. El primero fue el de Esapekka Lappi, quien volcó su Hyundai en la última curva de la primera especial. “Frustrante. Me frené demasiado tarde en esta última curva y había un banco de grava antes del hormigón y tocamos el banco y comenzamos a rodar. De todos modos, todo empezó con la rotura, que fue mi error. Lo siento mucho por mi equipo y por los fans”, expresó una vez de vuelta al Parque de Asistencia, donde también confirmó que no correrá más durante el fin de semana debido a los daños del auto.

Tras aquello, la jornada matutina también tuvo otros dos accidentes, el primero protagonizado por Iván Fuertes, quien por poco atropella a una espectadora que estaba ubicada en zonas no permitidas del especial “Rere”, segundo trayecto del día. Después fue el turno del piloto francés Pierre-Louis Loubet (M-Sports) quien volcó su auto por los aires, cayendo fuera de pista. Los registros muestran que dio hasta cuatro vueltas antes de caer a piso.

Finalmente, en la ronda de la tarde se vivió la ciudad más dramática. Germán Lyon, piloto chileno, perdió el control de su auto en el último especial del día, teniendo que ser trasladado en helicóptero al Sanatorio Alemán por la urgencia de sus lesiones. Una vez estabilizado en el recinto, se confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital y que su navegante Sebastián Vera, sufrió lesiones en sus muñecas.