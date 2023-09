Cecilia Pérez le da un ultimátum a Mauricio Pellegrino en la U

La U no sabe de alegrías. Desde julio de este año, el equipo universitario no conoce victorias y Mauricio Pellegrino tambalea en la banca. De hecho, si no suma ante Audax Italiano, dejará de ser el entrenador de los estudiantiles.

Mala racha que tiene a una de sus principales autoridades muy inquieta. “Este año partimos el primer semestre con un equipo y un plantel que llega a ser puntero del Torneo Nacional y posteriormente viene una baja sostenida que nos tiene preocupados y dolidos. Uno pasa de sentir rabia a la angustia y al dolor”, afirmó Cecilia Pérez.

La mano derecha del presidente de Azul Azul, Michael Clark, agrega: “Mauricio es el primero en estar ocupado y preocupado de poder revertir estos momentos. Es el mismo técnico que nos llevó a ser punteros y con el mismo plantel y, por lo tanto, nosotros estamos conscientes y lo hemos dicho que Mauricio es una buena persona, un gran profesional y debemos darlo vuelta entre todos”.

Sin embargo, no ratifica al transandino hasta fin de año y le da un ultimátum. “Creemos que a diferencia de lo que ha pasado en otros años, donde han habido cuatro técnicos en una temporada, debemos respetar el proceso. Pero eso hay que irlo evaluando paso a paso. Quedan partidos por jugar y el desafío de este lunes ante Audax Italiano es importante. Vamos a ese partido y luego vemos el análisis que se hace”, sentenció, dejando en suspenso la continuidad del exDT de Vélez Sarsfield y sujeta al resultad que obtenga ante los verdes.

La exministra evita caer en críticas al trabajo del cordobés. “No sirven ni los lamentos ni las disputas públicas, sino que proteger al plantel y al cuerpo técnico y darles todas las herramientas para que nos podamos poner de pie”, aseveró.

Explica también que siempre hay evaluaciones privadas. “La autocrítica vendrá cuando termine el torneo y aún quedan muchos partidos por jugar. A nosotros como dirigentes nos corresponde trabajar, conversar y proteger al plantel. Y el plantel no sólo son los jugadores, sino también el cuerpo técnico, y hay que tratar de sacar esta mochila de sentimientos y amargura para que puedan, desde lo anímico, levantar el rendimiento”, concluyó.