La potente respuesta de Michael Clark a las fuertes críticas de Mauricio Pellegrino contra Azul Azul

Michael Clark saca la voz. Tras ocho fechas sin ganar, el presidente de Azul Azul salió analizó el presente de la institución y salió a responder a los polémicos dichos de Mauricio Pellegrino, quien cuestionó el manejo del club en la caída frente a Deportes Copiapó.

“Como club conversamos harto con Mauricio, él nos ha planteado cosas en el ámbito privado y nosotros también le hemos planteado cosas en el ámbito privado. Creo que esa es la forma en la que debemos mantener nuestras conversaciones. Nosotros tenemos nuestras opiniones, él tiene la suya y siempre la hemos conversado en el ámbito privado. Creemos que hay que mantenerlas ahí”, dijo el empresario en radio Cooperativa.

Con sus declaraciones, el empresario busca apagar el incendio que se inició el domingo pasado, cuando los laicos perdieron ante Deportes Copiapó. Tras la derrota, el transandino descargó toda su artillería contra la dirigencia. “La U es un equipo grande, pero le falta mucho para que se comporte como tal. Por ejemplo en el plantel, en la mentalidad, la inversión; vender más que traer, no tenemos estadio, estamos jugando sin gente, hay muchas cosas que no se condicen con la expectativa”, fue lo que dijo el cordobés.

El máximo representante de Sartor en la sociedad anónima que rige los destinos del equipo laico reflexiona: “La calentura nunca es buena, pero cuando se calman, uno puede hablar e intentar solucionar los problemas” y añade que “esas charlas se deben mantener en privado, por respeto a los involucrados, nuestro rol como dirigente es facilitarle la vida a los jugadores y cuerpo técnico para que trabajen de la mejor manera y obtengan resultados, a eso debemos abocarnos”.

Además, sostiene que “todo el mundo sabe que este debe ser nuestro último año de transición, para volver a jugar en 2024 donde siempre hemos jugado (Estadio Nacional), para ejercer la localía donde corresponde, para que todo el público pueda alentarnos. Y creo que efectivamente, el no jugar donde siempre lo hemos hecho, afecta. Pero se sabía de un principio”.

¿Esto podría afectar la continuidad del transandino? “Lamentablemente uno se valora por lo que tiene y no por lo que es. Mauricio es un buen técnico y por eso llegó a la U. Hay que recordar que hasta hace poco le ganó al puntero, quedamos punteros y luego cayó una racha que a nadie tiene contento. Pero nosotros tenemos un entrenador con contrato vigente y nuestros espíritu es terminar los contratos y creo que es bueno cumplirlos”.

Acto seguido volvió a mostrar confianza en la plantilla que se armó para este año. “Tenemos un tremendo plantel y este plantel puede dar mucho más. Estoy seguro que dará más. Con generosidad y entrega vamos a subir en la tabla”.

Por último, sobre los ataques que recibe constantemente del ex director de Azul Azul, José Joaquín Laso, Clark concluye: “Francamente, a estas alturas comentar sobre las declaraciones que hace un hincha acérrimo de otro equipo, que lo único que busca es hacerle daño al club, no tiene mayor sentido. Las cosas que dice las viene diciendo hace tiempo, las comenta sin pruebas hace años, son ataques en redes sociales donde no dice nombres y en persona no habla lo mismo. Son puras leseras, dar pie a una discusión, no tiene sentido”.