“La U juega con el puro nombre, no tiene nada”: históricos azules analizan los duros dardos de Pellegrino a la dirigencia de Azul Azul

Universidad de Chile sigue en caída libre en la tabla del Torneo Nacional. Tras la derrota por 3-1 sufrida contra Deportes Copiapó el cuadro que dirige Mauricio Pellegrino alcanzó ocho duelos sin saber de victorias en el campeonato, una situación muy cercana a lo que consiguió Alfredo Arias en 2019.

Una vez concretado el triunfo del León de Atacama, el adiestrador argentino justificó el mal presente de los laicos con una serie de motivos. “Yo soy el entrenador en las buenas y en las malas. Hay una dinámica instalada de que cuando al equipo le va mal, es el técnico quien se tiene que ir. Y la U es un equipo grande, pero le falta mucho para que se comporte como tal. Por ejemplo en el plantel, en la mentalidad, la inversión; vender más que traer, no tenemos estadio, estamos jugando sin gente, hay muchas cosas que no se condicen con la expectativa”, declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, estas palabras tuvieron eco en históricos jugadores de la U. Uno de ellos es Cristián Castañeda. El exdelantero, campeón de cuatro torneos nacionales con los azules, considera que contra los nortinos “la U perdió por errores propios que no se entienden. Creo que está bastante perdido nuestro técnico, como que no le encontró la vuelta digamos. La U no tiene plantel, equipo, o jerarquía. Juega con el puro nombre, no tiene nada”, indicó en diálogo con El Deportivo.

“La U no tiene jugadores de categoría que den la posibilidad de pelear por nada. Me comentaban que la U estaba medio salvada (del descenso). Entonces no hay más expectativas que eso. No queda mucho campeonato como para poder revertir nada. Hay que esperar. La U no va para buen término con estos jugadores y con el técnico que está medio perdido”, insistió.

Sobre las acusaciones de Pellegrino, Castañeda sostiene que “no dijo nada nuevo. Es así. La U está jugando con el puro nombre. No tiene estadio... A mí me dolía mucho de repente la gente gritando. En mi época dolía mucho ese tipo de cosas, entonces hoy en día la U no se siente local en ningún lado y ha perdido respeto a todo nivel, porque el respeto cuesta mucho ganárselo y muy poco perderlo. (Pellegrino) tiene razón en su análisis, pero viniendo de donde viene, uno lo huele más a justificación que cualquier cosa. Lo contrataron a él para estar ahí. No te digo que sea el responsable al cien por ciento, porque la U no tiene una categoría en sus jugadores como para demostrar que puede jugar a más”.

Claro que en uno de los puntos fue enfático al cuestionar el trabajo de la dirigencia de Azul Azul. “Hoy en día entiendo que estamos muy fuera de mercado y no podemos traer grandes nombres, pero hay que ser creativo y no equivocarse. Ahí está la gran responsabilidad de esa parte. Y entiendo a la gente por qué le tiene tiene tanto resquemor si no son transparente, si no dicen quiénes son sus dueños. No encuentro cuál es el pecado que tiene ser dueño de un club. Pero así son las cosas en la U, un poco tránsfugas y de alguna u otra manera, a pesar de ser un detalle, tiene que ver porque no ser transparente enloda todo”.

Deportes Copiapó superó por 3-1 a Universidad de Chile. Foto Agencia Uno.

Temiendo al descenso

Esta secuencia de partidos sin poder celebrar victorias también tiene inquietos a varios exjugadores de la U. Uno de ellos es Francisco Las Heras, quien a través de su cuenta de Twitter expresó su preocupación al ver a los azules tan cerca de la zona roja.

“Yo había dicho que con los puntos ganados en la primera rueda y ganando algunos más en la segunda, la U estaría más tranquila para el resto del campeonato”, compartió el jugador del Ballet Azul.

“Con lo que veo semana a semana, ya me están entrando dudas. ¡A solo nueve puntos del precipicio! ¿Pasará nuevamente susto de ir a la B?”, cuestionó a continuación.

Y en otro mensaje, señaló a Pellegrino. “Personalmente, si bien me entraron algunas dudas, creo que algunos puntos más ganará la U, pero la verdad no se vislumbra cómo con un entrenador que en la sexta fecha de la segunda rueda aún no tiene claro cuál es el equipo titular. Se ve difícil, ojalá se le encienda la lámpara, pero pronto”, remató Las Heras.

Por otro lado, Patricio Yáñez, quien vistió la camiseta de los universitarios en 1990, considera que “lo que dice Pellegrino tiene razón, la U no tiene estadio y una serie de cuestiones que han sido históricas, eso no lo tiraría dentro de la sopa para tratar de argumentar algo que no consigo en la cancha con los jugadores que tengo”, indicó en Radio Agricultura.

“Este plantel no es para ganar Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, pero sí para estar dentro de los tres primeros en Chile, de eso no tengo ninguna duda. En algún momento lo consiguió, jugando bien o mal”, agregó.

“Esta U y los jugadores ya no creen en su técnico; corren, trabajan, hacen su pega, pero esto va más allá del rival de turno. Hay jugadores en un nivel bajo, jugadores que tienen destellos de la regularidad que uno podría entender que tienen que tener, pero no alcanza”, prosiguió.

Por último, apuntó a la dirigencia de Azul Azul. “Así como va, se puede quedar fuera de la Copa Sudamericana y sería más grave, ahondaría no la discusión de la continuidad de Pellegrino, sino de quienes toman las decisiones en la U. Sigue siendo una institución compleja, no sé qué sucede que llegan a la U y no pasa absolutamente nada”, cerró Patricio Yáñez.

Por lo pronto, La U de Mauricio Pellegrino deberá continuar trabajando, pensando ya en sus próximos compromisos. El próximo lunes 2 de octubre deberán recibir en el estadio Santa Laura a Audax Italiano (19.00 horas), por la vigésimo quinta fecha. Luego, deberán pensar en Everton. El duelo contra los viñamarinos está fijado para el sábado 7 de octubre a las 17.30 horas también en el coliseo de Independencia.