Pellegrino sorprende y se descarga contra Azul Azul en su momento más crítico en la banca de la U

Mauricio Pellegrino sabe que vive uno de sus momentos más difíciles al mando de Universidad de Chile. Este domingo volvió a lamentar una derrota en el torneo nacional, luego de caer por 1-3 en su visita a Deportes Copiapó.

Con este resultado, el cuadro universitario completó ocho partidos sin conocer la victoria, con dos empates y seis derrotas que lo siguen relegando en la tabla de posiciones.

En conferencia de prensa, Pellegrino no se guardó nada. Se le vio dolido, molesto. Sorpresivamente, el estratega apuntó a cómo ha estado operando el club durante los últimos años cuando se le consultó si seguiría al mando de la institución.

“Esa no es una pregunta para mí. Yo soy el entrenador en las buenas y en las malas. Hay una dinámica instalada de que cuando al equipo le va mal, es el técnico quien se tiene que ir. Y la U es un equipo grande, pero le falta mucho para que se comporte como tal. Por ejemplo en el plantel, en la mentalidad, la inversión; vender más que traer, no tenemos estadio, estamos jugando sin gente, hay muchas cosas que no se condicen con la expectativa”, dijo el estratega.

Su análisis continuó. “Si se han ido tantos entrenadores y el club lleva más de tres años en una dinámica difícil, la culpa no es del entrenador. Yo tengo dignidad, porque doy la cara. Acá la solución no es que el entrenador se vaya (...) responsabilidad tenemos todos acá. Ahora pido que no se entre en el análisis sencillo de echar al técnico. Yo en su momento di un paso al costado, pero es algo que se debe hablar con calma porque tenemos la grandeza de la gente que nos acompaña y ojalá que pronto le podamos devolver lo mismo”, agrego.

Sobre su estadía en el Centro Deportivo Azul, Pellegrino fue claro. “Estamos en ese momento en que las cosas salen mal. Sabíamos de la dificultad de venir a la U, pero nunca imaginamos estos traspiés que hemos tenido, pero es parte de nuestro trabajo. Estamos muy dolidos, y le pedimos disculpas a nuestra gente y al público que nos vino a acompañar (...)”.

Visiblemente afectado por la situación, el adiestrador reiteró que “esto nos golpea. Estoy dolido por los chicos porque hemos trabajado mucho, es un vestuario que está golpeado, hay buena madera en el camarín, están comprometidos, pero las cosas no están saliendo”.

Sobre ese tema, Pellegrino hizo hincapié en que “hay muchos aspectos que el club tiene que seguir trabajando para volver a tener un equipo acorde a lo que es su historia y su gente, y lo que ésta demanda. Pero bueno, aquí estoy dando la cara y dando lo mejor de mí. Hubiese sido más sencillo no aceptar esta dificultad, pero estoy acá porque tengo la ilusión de que esto se puede mejorar”, agregó al respecto el técnico del Romántico Viajero.

Finalmente, el entrenador dejó la puerta abierta para una eventual salida del club: “Por ahí a veces el entrenador se tiene que ir, a veces lo pienso. Yo a la institución, en su momento, di el paso al costado (...) Tengo dignidad porque estoy poniendo la cara. Perdemos, el entrenador se va, pero el entorno sigue donde mismo y la solución no siempre es que se vaya el DT. Responsabilidad tenemos todos: jugadores, yo, el club, los dirigentes”, apuntó el adiestrador.